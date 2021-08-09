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Феминистки запустили кампанию по борьбе с противником ЛГБТ Тимуром Булатовым
Флешмоб
9 августа 2021

Феминистки запустили кампанию по борьбе с противником ЛГБТ Тимуром Булатовым

Художники запустили флешмоб против цирковой эксплуатации животных
2 августа 2021

Художники запустили флешмоб против цирковой эксплуатации животных

Студентов МГЮА обманом вынудили участвовать в съемке ролика в поддержку Путина
6 февраля 2021

Студентов МГЮА обманом вынудили участвовать в съемке ролика в поддержку Путина