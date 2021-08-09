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Флешмоб
2021-08-09T20:25:36.000+03:00
9 августа 2021
Феминистки запустили кампанию по борьбе с противником ЛГБТ Тимуром Булатовым
2021-08-02T11:30:51.000+03:00
2 августа 2021
Художники запустили флешмоб против цирковой эксплуатации животных
2021-02-06T13:07:57.000+03:00
6 февраля 2021
Студентов МГЮА обманом вынудили участвовать в съемке ролика в поддержку Путина
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