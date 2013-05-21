Ситуация
Видеосервис Yahoo! внесён в реестр запрещённых сайтов
Роскомнадзор внёс видеосервис Yahoo! в реестр запрещённых сайтов
Ситуация
Видеосервис Yahoo! внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзор внёс видеосервис Yahoo! в реестр запрещённых сайтов
Новости
Спецслужбы могли следить за пользователями смартфонов благодаря уязвимостям в Angry Birds
Среди так называемых «приложений с утечками» также значатся Google Maps, Facebook, Twitter, LinkedIn и Flickr
Новости
Спецслужбы могли следить за пользователями смартфонов благодаря уязвимостям в Angry Birds Среди так называемых «приложений с утечками» также значатся Google Maps, Facebook, Twitter, LinkedIn и Flickr
Новости
Flickr больше не будет регистрировать платные аккаунты
Каждый пользователь получает бесплатно терабайт памяти
Новости