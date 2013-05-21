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Ситуация

Видеосервис Yahoo! внесён в реестр запрещённых сайтов

Роскомнадзор внёс видеосервис Yahoo! в реестр запрещённых сайтов

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Ситуация

Видеосервис Yahoo! внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзор внёс видеосервис Yahoo! в реестр запрещённых сайтов

Новости

Спецслужбы могли следить за пользователями смартфонов благодаря уязвимостям в Angry Birds

Среди так называемых «приложений с утечками» также значатся Google Maps, Facebook, Twitter, LinkedIn и Flickr

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Новости

Спецслужбы могли следить за пользователями смартфонов благодаря уязвимостям в Angry Birds Среди так называемых «приложений с утечками» также значатся Google Maps, Facebook, Twitter, LinkedIn и Flickr

Новости

Flickr больше не будет регистрировать платные аккаунты

Каждый пользователь получает бесплатно терабайт памяти

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Новости

Flickr больше не будет регистрировать платные аккаунты Каждый пользователь получает бесплатно терабайт памяти