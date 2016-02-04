Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ
Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал И неважно — зимой или летом
Новости
Крошечная сакура в «Аптекарском огороде» Увидеть цветение дерева можно до 28 января
Новости парков
В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов
Фестиваль продлится с 16 апреля до 29 мая
Новости парков
В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов Фестиваль продлится с 16 апреля до 29 мая
Образование
Второе мероприятие The Village пройдёт 10 февраля
Темой лекции станет сосуществовании людей и животных в городском пространстве
Образование