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В Москве начнут издавать журнал, посвященный городским легендам

Презентация первого номера «Фольклора и антропологии города» состоится 11 апреля в Музее Москвы

В Москве начнут издавать журнал, посвященный городским легендам
Презентация первого номера «Фольклора и антропологии города» состоится 11 апреля в Музее Москвы

На «Московской Масленице» покажут спектакли и накормят блинами со всего мира

«Московская Масленица» пройдет на 15 столичных площадках с 1 по 10 марта

На «Московской Масленице» покажут спектакли и накормят блинами со всего мира
«Московская Масленица» пройдет на 15 столичных площадках с 1 по 10 марта

В Центральном доме художника пройдет фестиваль Русского географического общества

В мероприятии примут участие мастера традиционных ремесел и дизайнеры этнической моды

В Центральном доме художника пройдет фестиваль Русского географического общества
В мероприятии примут участие мастера традиционных ремесел и дизайнеры этнической моды

Lovozero: Спиритуальная электроника, вдохновленная Кольским полуостровом
Lovozero: Спиритуальная электроника, вдохновленная Кольским полуостровом «Электронная музыка — это оплот интеллектуальной вселенной, а народная связана с чувственным началом»
Lovozero: Спиритуальная электроника, вдохновленная Кольским полуостровом

Lovozero: Спиритуальная электроника, вдохновленная Кольским полуостровом
«Электронная музыка — это оплот интеллектуальной вселенной, а народная связана с чувственным началом»

У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов Москвы

У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов МосквыThe Village узнал, где живут московские привидения и что спрятано в подвалах МГУ

У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов Москвы

У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов Москвы
The Village узнал, где живут московские привидения и что спрятано в подвалах МГУ

Какие страшилки рассказывали в детских лагерях этим летом
Какие страшилки рассказывали в детских лагерях этим летом Мёртвая девочка в белом, руки маньяка, чёрный пионер, призрак любовника уборщицы, детдомовцы-убийцы и другие герои детских фантазий и кошмаров
Какие страшилки рассказывали в детских лагерях этим летом

Какие страшилки рассказывали в детских лагерях этим летом
Мёртвая девочка в белом, руки маньяка, чёрный пионер, призрак любовника уборщицы, детдомовцы-убийцы и другие герои детских фантазий и кошмаров

На ВВЦ откроют «Голландскую деревню»

В рамках года Нидерландов в России на ВВЦ откроют «Голландскую деревню» с традиционной ярмаркой, национальной кухней и музыкой.

На ВВЦ откроют «Голландскую деревню»
В рамках года Нидерландов в России на ВВЦ откроют «Голландскую деревню» с традиционной ярмаркой, национальной кухней и музыкой.