В Москве начнут издавать журнал, посвященный городским легендам
Презентация первого номера «Фольклора и антропологии города» состоится 11 апреля в Музее Москвы
В Москве начнут издавать журнал, посвященный городским легендам Презентация первого номера «Фольклора и антропологии города» состоится 11 апреля в Музее Москвы
На «Московской Масленице» покажут спектакли и накормят блинами со всего мира
«Московская Масленица» пройдет на 15 столичных площадках с 1 по 10 марта
На «Московской Масленице» покажут спектакли и накормят блинами со всего мира «Московская Масленица» пройдет на 15 столичных площадках с 1 по 10 марта
В Центральном доме художника пройдет фестиваль Русского географического общества
В мероприятии примут участие мастера традиционных ремесел и дизайнеры этнической моды
В Центральном доме художника пройдет фестиваль Русского географического общества В мероприятии примут участие мастера традиционных ремесел и дизайнеры этнической моды
Lovozero: Спиритуальная электроника, вдохновленная Кольским полуостровом «Электронная музыка — это оплот интеллектуальной вселенной, а народная связана с чувственным началом»
Lovozero: Спиритуальная электроника, вдохновленная Кольским полуостровом «Электронная музыка — это оплот интеллектуальной вселенной, а народная связана с чувственным началом»
У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов МосквыThe Village узнал, где живут московские привидения и что спрятано в подвалах МГУ
У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов Москвы The Village узнал, где живут московские привидения и что спрятано в подвалах МГУ
Какие страшилки рассказывали в детских лагерях этим летом Мёртвая девочка в белом, руки маньяка, чёрный пионер, призрак любовника уборщицы, детдомовцы-убийцы и другие герои детских фантазий и кошмаров
Какие страшилки рассказывали в детских лагерях этим летом Мёртвая девочка в белом, руки маньяка, чёрный пионер, призрак любовника уборщицы, детдомовцы-убийцы и другие герои детских фантазий и кошмаров
На ВВЦ откроют «Голландскую деревню»
В рамках года Нидерландов в России на ВВЦ откроют «Голландскую деревню» с традиционной ярмаркой, национальной кухней и музыкой.