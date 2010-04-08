Новый Арбат Власти обещают очистить Арбат от торговых палаток в течение двух недель. Вся несанкционированная торговля на улице прекратится ко Дню Победы, заявил начальник управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерий Кадацкий.