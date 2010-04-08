В Москве появились умные фонари
До конца года на дистанционное управление переведут еще 50 тысяч светильников
Мачты с фонарями в центре города приведут к одному виду
На них также располагаются станции сотовых операторов, точки доступа Wi-Fi и видеокамеры
В Москве появятся энергосберегающие фонари
До конца 2013 года в Москве установят 10 тысяч энергосберегающих фонарей.
Оборудование сотовой связи развесят на фонарях
Операторы мобильной связи нашли решение проблемы дефицита площадок для оборудования.
Новый Арбат Власти обещают очистить Арбат от торговых палаток в течение двух недель. Вся несанкционированная торговля на улице прекратится ко Дню Победы, заявил начальник управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерий Кадацкий.