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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве появились умные фонари

До конца года на дистанционное управление переведут еще 50 тысяч светильников

В Москве появились умные фонари

Мачты с фонарями в центре города приведут к одному виду

На них также располагаются станции сотовых операторов, точки доступа Wi-Fi и видеокамеры

Мачты с фонарями в центре города приведут к одному виду

Фонари на Тверской улице украсят к Новому году

Фонари оформят в виде бокалов с шампанским

Фонари на Тверской улице украсят к Новому году

В Москве появятся энергосберегающие фонари

До конца 2013 года в Москве установят 10 тысяч энергосберегающих фонарей.

В Москве появятся энергосберегающие фонари

Оборудование сотовой связи развесят на фонарях

Операторы мобильной связи нашли решение проблемы дефицита площадок для оборудования.

Оборудование сотовой связи развесят на фонарях

Новый Арбат
Новый Арбат Власти обещают очистить Арбат от торговых палаток в течение двух недель. Вся&nbsp;несанкционированная&nbsp;торговля на улице&nbsp;прекратится&nbsp;ко Дню Победы,&nbsp;заявил начальник управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерий Кадацкий.
Новый Арбат

Новый Арбат
Власти обещают очистить Арбат от торговых палаток в течение двух недель. Вся&nbsp;несанкционированная&nbsp;торговля на улице&nbsp;прекратится&nbsp;ко Дню Победы,&nbsp;заявил начальник управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерий Кадацкий.