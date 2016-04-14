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Новости

ФБК — о миллиарде семьи заммэра Москвы, которая курирует московские выборы (обновлено)

Деньги Наталья Сергунина получила благодаря несостоявшейся застройке Ходынского поля

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Новости

ФБК — о миллиарде семьи заммэра Москвы, которая курирует московские выборы (обновлено) Деньги Наталья Сергунина получила благодаря несостоявшейся застройке Ходынского поля

Новости

ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева

Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах

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Новости

ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах

Новости

Суд назначил исправительные работы избившему сторонника Навального металлической трубой

Алексея Щербакова обвинили по статье за побои

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Новости

Суд назначил исправительные работы избившему сторонника Навального металлической трубой Алексея Щербакова обвинили по статье за побои

Новости

ФАС — о краже результатов расследований ФБК

Ведомство заявило, что не собирается «отнимать лавры» у фонда

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Новости

ФАС — о краже результатов расследований ФБК Ведомство заявило, что не собирается «отнимать лавры» у фонда

Новости

В ФБК рассказали о картельном сговоре на торгах МВД на 5 миллиардов рублей

Поставщики ведомства договаривались между собой, чтобы МВД закупало машины по завышенным ценам

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Новости

В ФБК рассказали о картельном сговоре на торгах МВД на 5 миллиардов рублей Поставщики ведомства договаривались между собой, чтобы МВД закупало машины по завышенным ценам

Новости

Клуб Volta обвинил Навального в причастности к серым арендным схемам

Из-за этого там отказались проводить встречу волонтеров предвыборного штаба политика

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Новости

Клуб Volta обвинил Навального в причастности к серым арендным схемам Из-за этого там отказались проводить встречу волонтеров предвыборного штаба политика

Ситуация

Навального отпустили на свободу после 15 суток ареста

Он был арестован за неповиновение сотруднику полиции на митинге 26 марта

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Ситуация

Навального отпустили на свободу после 15 суток ареста Он был арестован за неповиновение сотруднику полиции на митинге 26 марта

Ситуация

Дмитрий Медведев — о расследовании Навального

Глава правительства заявил, что оппозиционера спонсируют частные инвесторы, которые стремятся «вытащить людей на улицы»

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Ситуация

Дмитрий Медведев — о расследовании Навального Глава правительства заявил, что оппозиционера спонсируют частные инвесторы, которые стремятся «вытащить людей на улицы»

Ситуация

«Новая газета» рассказала о попытках связаться с «фондами Медведева» (обновлено)

Вместо отчетности один из них прислал брошюру «Поздравляем! Вы беременны»

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Ситуация

«Новая газета» рассказала о попытках связаться с «фондами Медведева» (обновлено) Вместо отчетности один из них прислал брошюру «Поздравляем! Вы беременны»

Город

Навальный пообещал подать жалобу в ЕСПЧ за каждого незаконно задержанного на митингах 26 марта

Заявки на проведение митингов против коррупции подали в 98 городах России

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Город

Навальный пообещал подать жалобу в ЕСПЧ за каждого незаконно задержанного на митингах 26 марта Заявки на проведение митингов против коррупции подали в 98 городах России

Ситуация

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли полицейские и судебные приставы (обновлено)

Приставы собираются увести основателя фонда Алексея Навального из офиса

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Ситуация

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли полицейские и судебные приставы (обновлено) Приставы собираются увести основателя фонда Алексея Навального из офиса

Ситуация

В ОНФ заявили о готовности проводить расследования по обращениям Навального

Глава организации положительно относится к расследованиям оппозиционера

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Ситуация

В ОНФ заявили о готовности проводить расследования по обращениям Навального Глава организации положительно относится к расследованиям оппозиционера

Ситуация

Суд счел «праздным любопытством» запрос СМИ по поводу самолета Шувалова

В суде заявили, что административное дело не подлежит рассмотрению

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Ситуация

Суд счел «праздным любопытством» запрос СМИ по поводу самолета Шувалова В суде заявили, что административное дело не подлежит рассмотрению

Ситуация

Суд принял иск с требованием рассмотреть петицию об отмене «пакета Яровой»

Подписи собрали к 14 августа, рассмотреть петицию должны были в течение двух месяцев

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Ситуация

Суд принял иск с требованием рассмотреть петицию об отмене «пакета Яровой» Подписи собрали к 14 августа, рассмотреть петицию должны были в течение двух месяцев

Ситуация

Интернет-пользователи — о решении Навального идти на президентские выборы в 2018 году

Ранее оппозиционер опубликовал видео с заявлением о своем решении участвовать в президентской гонке

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Ситуация

Интернет-пользователи — о решении Навального идти на президентские выборы в 2018 году Ранее оппозиционер опубликовал видео с заявлением о своем решении участвовать в президентской гонке

Ситуация

Навальный потребовал выселить бизнесмена Тимченко из особняка в центре Москвы

По данным ФБК, здание было отдано столичными властями «для эксплуатации гостиницы», в то время как гостиницы там нет

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Ситуация

Навальный потребовал выселить бизнесмена Тимченко из особняка в центре Москвы По данным ФБК, здание было отдано столичными властями «для эксплуатации гостиницы», в то время как гостиницы там нет

Новости

ФБК попросит проверить сообщения о «грузовиках денег» для Шувалова

Поводом для обращения к правоохранителям стало интервью экс-главы службы безопасности президента Александра Коржакова

0
Новости

ФБК попросит проверить сообщения о «грузовиках денег» для Шувалова Поводом для обращения к правоохранителям стало интервью экс-главы службы безопасности президента Александра Коржакова

Город

На Навального напали в аэропорту Анапы (обновлено)

Навальный сообщил о 30 нападавших

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Город

На Навального напали в аэропорту Анапы (обновлено) Навальный сообщил о 30 нападавших

Ситуация

У главного юриста ФБК прошли обыски

Обыски прошли сразу по трём адресам

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Ситуация

У главного юриста ФБК прошли обыски Обыски прошли сразу по трём адресам

Реакция

На главного юриста ФБК завели уголовное дело

Иван Жданов, который подал иски против Юрия Чайки, участвует в выборах в Барвихе

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Реакция

На главного юриста ФБК завели уголовное дело Иван Жданов, который подал иски против Юрия Чайки, участвует в выборах в Барвихе

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