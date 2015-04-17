Клиенты «Яндекс.Драйва» теперь могут арендовать оригинальный Ford Mustang 60-х годов
Доступ есть только у водителей старше 26 лет и со стажем от шести лет
Клиенты «Яндекс.Драйва» теперь могут арендовать оригинальный Ford Mustang 60-х годов Доступ есть только у водителей старше 26 лет и со стажем от шести лет
Ford объявил скидки на автомобили. Компания уходит из России и распродает остатки
На некоторых моделях можно будет сэкономить до 585 тысяч рублей
Ford объявил скидки на автомобили. Компания уходит из России и распродает остатки На некоторых моделях можно будет сэкономить до 585 тысяч рублей
Трамп против Amazon, реакция роботов на ошибки и телеканал Бузовой
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Трамп против Amazon, реакция роботов на ошибки и телеканал Бузовой Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Любимые автомобили москвичей «Автостат» узнал, какие марки пользуются спросом в столице
Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Предзаказ iOS-приложений, роботы-провидцы и самая неприятная реклама
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Предзаказ iOS-приложений, роботы-провидцы и самая неприятная реклама Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Космическая станция на орбите Луны, чип для ИИ от Intel и старт продаж Xiaomi Mi A1 в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Космическая станция на орбите Луны, чип для ИИ от Intel и старт продаж Xiaomi Mi A1 в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взлом нового Samsung, костюм Тони Старка и первое приложение для Nokia 3310
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взлом нового Samsung, костюм Тони Старка и первое приложение для Nokia 3310 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как введение обязательной кнопки ГЛОНАСС изменит авторынок Какие модели не будут продаваться в России и на сколько вырастут цены
Ford Sollers планирует сократить треть офисных сотрудников в России
Компания запустила программу добровольного ухода
Ford Sollers планирует сократить треть офисных сотрудников в России Компания запустила программу добровольного ухода
Новости в Twitter, похмельный костюм от Ford и нейросеть-офтальмолог
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Новости в Twitter, похмельный костюм от Ford и нейросеть-офтальмолог Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Первый дрон Xiaomi, VR-центры IMAX и российский аналог Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Первый дрон Xiaomi, VR-центры IMAX и российский аналог Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
На сколько подорожали автомобили в России
Средневзвешенная цена одной новой легковушки поднялась до 1,36 миллиона рублей
На сколько подорожали автомобили в России Средневзвешенная цена одной новой легковушки поднялась до 1,36 миллиона рублей
Еда будущего от IKEA, электромобили Ford и налог на шаурму
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Еда будущего от IKEA, электромобили Ford и налог на шаурму Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Концерн Volkswagen открыл в России новый завод
Предполагается, что завод в Калуге будет выпускать до 150 тысяч двигателей в год
Концерн Volkswagen открыл в России новый завод Предполагается, что завод в Калуге будет выпускать до 150 тысяч двигателей в год
Ford начнёт производить двигатели в России
Инвестиции в строительство завода в Татарстане составили 275 миллионов долларов
Ford начнёт производить двигатели в России Инвестиции в строительство завода в Татарстане составили 275 миллионов долларов
Ford, Suzuki, Peugeot и Citroën повысят цены на автомобили в России
Предполагается, что их примеру последуют и остальные производители