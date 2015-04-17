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Новости

Клиенты «Яндекс.Драйва» теперь могут арендовать оригинальный Ford Mustang 60-х годов

Доступ есть только у водителей старше 26 лет и со стажем от шести лет

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Новости

Клиенты «Яндекс.Драйва» теперь могут арендовать оригинальный Ford Mustang 60-х годов Доступ есть только у водителей старше 26 лет и со стажем от шести лет

Новости

Ford объявил скидки на автомобили. Компания уходит из России и распродает остатки

На некоторых моделях можно будет сэкономить до 585 тысяч рублей

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Новости

Ford объявил скидки на автомобили. Компания уходит из России и распродает остатки На некоторых моделях можно будет сэкономить до 585 тысяч рублей

Новости

Трамп против Amazon, реакция роботов на ошибки и телеканал Бузовой

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Трамп против Amazon, реакция роботов на ошибки и телеканал Бузовой Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Любимые автомобили москвичей

«Автостат» узнал, какие марки пользуются спросом в столице

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Новости

Любимые автомобили москвичей «Автостат» узнал, какие марки пользуются спросом в столице

Новости

Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Предзаказ iOS-приложений, роботы-провидцы и самая неприятная реклама

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Предзаказ iOS-приложений, роботы-провидцы и самая неприятная реклама Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Космическая станция на орбите Луны, чип для ИИ от Intel и старт продаж Xiaomi Mi A1 в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Космическая станция на орбите Луны, чип для ИИ от Intel и старт продаж Xiaomi Mi A1 в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Взлом нового Samsung, костюм Тони Старка и первое приложение для Nokia 3310

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Взлом нового Samsung, костюм Тони Старка и первое приложение для Nokia 3310 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как введение обязательной кнопки ГЛОНАСС изменит авторынок
Комментарии
Как введение обязательной кнопки ГЛОНАСС изменит авторынокКакие модели не будут продаваться в России и на сколько вырастут цены
5
Как введение обязательной кнопки ГЛОНАСС изменит авторынок
Комментарии

Как введение обязательной кнопки ГЛОНАСС изменит авторынок Какие модели не будут продаваться в России и на сколько вырастут цены

Бизнес

Ford Sollers планирует сократить треть офисных сотрудников в России

Компания запустила программу добровольного ухода

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Бизнес

Ford Sollers планирует сократить треть офисных сотрудников в России Компания запустила программу добровольного ухода

Новости

Новости в Twitter, похмельный костюм от Ford и нейросеть-офтальмолог

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новости в Twitter, похмельный костюм от Ford и нейросеть-офтальмолог Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Первый дрон Xiaomi, VR-центры IMAX и российский аналог Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Первый дрон Xiaomi, VR-центры IMAX и российский аналог Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

На сколько подорожали автомобили в России

Средневзвешенная цена одной новой легковушки поднялась до 1,36 миллиона рублей

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Новости

На сколько подорожали автомобили в России Средневзвешенная цена одной новой легковушки поднялась до 1,36 миллиона рублей

Новости

Еда будущего от IKEA, электромобили Ford и налог на шаурму

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Еда будущего от IKEA, электромобили Ford и налог на шаурму Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

Концерн Volkswagen открыл в России новый завод

Предполагается, что завод в Калуге будет выпускать до 150 тысяч двигателей в год

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Ситуация

Концерн Volkswagen открыл в России новый завод Предполагается, что завод в Калуге будет выпускать до 150 тысяч двигателей в год

Новости

Ford начнёт производить двигатели в России

Инвестиции в строительство завода в Татарстане составили 275 миллионов долларов

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Новости

Ford начнёт производить двигатели в России Инвестиции в строительство завода в Татарстане составили 275 миллионов долларов

Новости

Ford, Suzuki, Peugeot и Citroën повысят цены на автомобили в России

Предполагается, что их примеру последуют и остальные производители

0
Новости

Ford, Suzuki, Peugeot и Citroën повысят цены на автомобили в России Предполагается, что их примеру последуют и остальные производители

Новости

Ford вновь снизил цены на свои машины в России

В среднем цены скорректировались на 9 %

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Новости

Ford вновь снизил цены на свои машины в России В среднем цены скорректировались на 9 %

Новости

В России будут выпускать моторы для Ford

Местные заводы станут основными поставщиками комплектующих для двигателя под Focus, EcoSport и Fiesta

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Новости

В России будут выпускать моторы для Ford Местные заводы станут основными поставщиками комплектующих для двигателя под Focus, EcoSport и Fiesta

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