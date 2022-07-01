Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией Что это значит для компаний и рядовых покупателей
Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией Что это значит для компаний и рядовых покупателей
Компания в сфере кибербезопасности Group IB отделит российские активы от международного бизнеса
Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели «Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»
Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели «Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»
обновлено16 мая 2022
РЖД смогут пользоваться оборудованием Siemens для того, чтобы обслуживать «Сапсаны»
22 апреля 2022
Пивной концерн Anheuser-Busch InBev ведет переговоры о продаже доли в российском бизнесе
Какие бизнесы (пока) остаются в России или вернулись под новыми названиями Avito и новый L'Occitane
Какие бизнесы (пока) остаются в России или вернулись под новыми названиями
Avito и новый L'Occitane
8 марта 2022
Procter & Gamble (бренды Head & Shoulders, Gilette, Blend-a-Med, Always) сократит ассортимент в России
Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса О котором мы писали в прошлом году
Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса О котором мы писали в прошлом году
обновлено13 декабря 2021
Гендиректором VK стал сын первого замглавы администрации президента Кириенко
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности
23 ноября 2021