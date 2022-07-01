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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: Mercedes-Benz продает завод в Московской области

«Ъ»: Mercedes-Benz продает завод в Московской области

«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK
«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK Как это произошло
«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK

«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK
Как это произошло

«Ъ»: «Сбер» больше не будет заниматься «умными устройствами»

«Ъ»: «Сбер» больше не будет заниматься «умными устройствами»

Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес

Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес

«Ъ»: «Яндекс» собирается перенести разработку беспилотников в Израиль

«Ъ»: «Яндекс» собирается перенести разработку беспилотников в Израиль

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

Крупнейший производитель печатных плат в России сменил владельца

Крупнейший производитель печатных плат в России сменил владельца

«Ведомости»: Сеть магазинов OBI продала российский бизнес

«Ведомости»: Сеть магазинов OBI продала российский бизнес

«Ъ»: Производитель детского питания Kraft Heinz продаст бизнес в России

«Ъ»: Производитель детского питания Kraft Heinz продаст бизнес в России

«Ведомости»: Volkswagen продаст завод в Калуге

«Ведомости»: Volkswagen продаст завод в Калуге

Производитель виски Jim Beam уйдет с российского рынка

Производитель виски Jim Beam уйдет с российского рынка

Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией
Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией Что это значит для компаний и рядовых покупателей
Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией

Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией
Что это значит для компаний и рядовых покупателей

Кофе вместо бургеров: Тимати станет совладельцем российской Starbucks

Кофе вместо бургеров: Тимати станет совладельцем российской Starbucks

Компания в сфере кибербезопасности Group IB отделит российские активы от международного бизнеса

Компания в сфере кибербезопасности Group IB отделит российские активы от международного бизнеса

Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели
Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели «Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»
Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели

Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели
«Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»

Заставить бизнес выполнять госзаказы для армии
Предложение дня
1 июля 2022

Заставить бизнес выполнять госзаказы для армии

«Ъ»: Российский бизнес Pizza Hut продали новому владельцу
7 июня 2022

«Ъ»: Российский бизнес Pizza Hut продали новому владельцу

Руководство «Яндекса»: компания не будет переносить штаб-квартиру из России
27 мая 2022

Руководство «Яндекса»: компания не будет переносить штаб-квартиру из России

16 мая 2022

«Черкизово» купила российский бизнес у финской компании Atria

РЖД смогут пользоваться оборудованием Siemens для того, чтобы обслуживать «Сапсаны»
обновлено16 мая 2022

РЖД смогут пользоваться оборудованием Siemens для того, чтобы обслуживать «Сапсаны»

Что будет делать Netflix после потери подписчиков
Исследование
26 апреля 2022

Что будет делать Netflix после потери подписчиков

Пивной концерн Anheuser-Busch InBev ведет переговоры о продаже доли в российском бизнесе
22 апреля 2022

Пивной концерн Anheuser-Busch InBev ведет переговоры о продаже доли в российском бизнесе

21 апреля 2022

Табачная компания Imperial Brands передаст бизнес в России инвесторам

13 апреля 2022

Компания Reckitt (Durex, Contex, «Нурофен», «Стрепсилс») продаст бизнес в России

Сеть магазинов OBI снова начнет работать в России
обновлено26 апреля 2022

Сеть магазинов OBI снова начнет работать в России

Ericsson приостанавливает бизнес в России
11 апреля 2022

Ericsson приостанавливает бизнес в России

31 марта 2022

На калужском заводе Stellantis приостановят сборку грузовиков Peugeot, Opel и Citroёn

18 марта 2022

Дворкович уходит с поста главы фонда «Сколково». Чиновник критиковал «спецоперацию»

15 марта 2022

Imperial Brands передаст бизнес одной из российских компаний

Какие бизнесы (пока) остаются в России или вернулись под новыми названиями
Какие бизнесы (пока) остаются в России или вернулись под новыми названиями Avito и новый L'Occitane
Какие бизнесы (пока) остаются в России или вернулись под новыми названиями

Какие бизнесы (пока) остаются в России или вернулись под новыми названиями
Avito и новый L'Occitane

Procter & Gamble (бренды Head & Shoulders, Gilette, Blend-a-Med, Always) сократит ассортимент в России
8 марта 2022

Procter & Gamble (бренды Head & Shoulders, Gilette, Blend-a-Med, Always) сократит ассортимент в России

27 февраля 2022

Компания BP продаст акции «Роснефти»

1 февраля 2022

В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года

Рейтинг
26 января 2022

Самые дорогие бренды в мире

Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса
Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса О котором мы писали в прошлом году
Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса

Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса
О котором мы писали в прошлом году

Мастер-класс от стартаперов: Как понять, что у идеи для вашего проекта есть потенциал
Спецпроект
Мастер-класс от стартаперов: Как понять, что у идеи для вашего проекта есть потенциал
Мастер-класс от стартаперов: Как понять, что у идеи для вашего проекта есть потенциал
Спецпроект

Мастер-класс от стартаперов: Как понять, что у идеи для вашего проекта есть потенциал

«Идея смотреть архитектуру в темноте казалась безумной»
Спецпроект
«Идея смотреть архитектуру в темноте казалась безумной» Как изучение города удалось превратить в перформанс и успешный бизнес
«Идея смотреть архитектуру в темноте казалась безумной»
Спецпроект

«Идея смотреть архитектуру в темноте казалась безумной»
Как изучение города удалось превратить в перформанс и успешный бизнес

обновлено13 декабря 2021

Гендиректором VK стал сын первого замглавы администрации президента Кириенко

Кто водит москвичей по крышам
Спецпроект
Кто водит москвичей по крышам И как любовь к фотографии превратилась в растущий ивент-бизнес
Кто водит москвичей по крышам
Спецпроект

Кто водит москвичей по крышам
И как любовь к фотографии превратилась в растущий ивент-бизнес

Деловой квартал на Неве: Что нужно знать о «Невской Ратуше»
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Деловой квартал на Неве: Что нужно знать о «Невской Ратуше»
Деловой квартал на Неве: Что нужно знать о «Невской Ратуше»
Промо

Деловой квартал на Неве: Что нужно знать о «Невской Ратуше»

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России
От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности

23 ноября 2021

РКН обязал Google, Apple, Meta, Tiktok, Telegram и другие IT-компании открыть офисы в России

Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Спецпроект
Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность Каким должен быть современный онлайн-шоппинг
Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Спецпроект

Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Каким должен быть современный онлайн-шоппинг

«Уволилась, купила билет и махнула в Белорецк делать чебуреки»
Спецпроект
«Уволилась, купила билет и махнула в Белорецк делать чебуреки» Истории тех, кто уехал из столицы и открыл свое дело в регионах
«Уволилась, купила билет и махнула в Белорецк делать чебуреки»
Спецпроект

«Уволилась, купила билет и махнула в Белорецк делать чебуреки»
Истории тех, кто уехал из столицы и открыл свое дело в регионах

8 ноября 2021

Правительство Москвы поддержит около 110 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса

Цифра дня
29 октября 2021

Сколько власти Москвы выделят на поддержку малого и среднего бизнеса

QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо

QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса

Предложение дня
27 октября 2021

Давать вакцинированным россиянам скидки на услуги ЖКХ

Цифра дня
20 октября 2021

Сколько потеряет бизнес из-за нерабочих дней

Как превратить хобби в успешный бизнес
Промо
Как превратить хобби в успешный бизнес И выгодно продавать тай-дай, фенечки и открытки
Как превратить хобби в успешный бизнес
Промо

Как превратить хобби в успешный бизнес
И выгодно продавать тай-дай, фенечки и открытки

обновлено9 ноября 2021

Совладельца компании «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика заочно арестовали

Альфа-Банк с режиссером «Майора Грома» сняли рекламу про предпринимателей
ПРОМО
18 октября 2021

Альфа-Банк с режиссером «Майора Грома» сняли рекламу про предпринимателей

Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге
Промо
Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге
Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге
Промо

Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки
Рейтинг
25 августа 2021

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки

Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
Спецпроект
Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными И при чем здесь пандемия
Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
Спецпроект

Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
И при чем здесь пандемия

обновлено30 августа 2021

Первая жена основателя Natura Siberica вернула контроль над производством

От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект
От владельца ларька до карьерного потолка Найди свое место в ритейле
От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект

От владельца ларька до карьерного потолка
Найди свое место в ритейле

«Здравствуйте, мы рады вам помочь»
Спецпроект
«Здравствуйте, мы рады вам помочь» Узнали, как работает служба поддержки «Кухни на районе»
«Здравствуйте, мы рады вам помочь»
Спецпроект

«Здравствуйте, мы рады вам помочь»
Узнали, как работает служба поддержки «Кухни на районе»

обновлено3 июля 2021

Собянин пообещал гранты московским предприятиям за вакцинацию сотрудников

Конкурс
27 июня 2021

«Городские интонации» ждут заявок на создание медиапроектов об урбанистике

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