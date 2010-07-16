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10 мест, куда полететь в 2019 году
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10 мест, куда полететь в 2019 году Болиды, акулы, дворцы и пещеры Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона
10 мест, куда полететь в 2019 году
ПРОМО

10 мест, куда полететь в 2019 году
Болиды, акулы, дворцы и пещеры Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона

СМИ узнали об участии люксембургского «друга Путина» в российских госзакупках

Ранее испанский суд выдал ордер на арест знакомого с президентом бизнесмена по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ

СМИ узнали об участии люксембургского «друга Путина» в российских госзакупках
Ранее испанский суд выдал ордер на арест знакомого с президентом бизнесмена по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ

Во сколько обошлось проведение Гран-при «Формулы-1» в России

Министр спорта Виталий Мутко рассказал о затратах страны на организацию гонок в Сочи

Во сколько обошлось проведение Гран-при «Формулы-1» в России
Министр спорта Виталий Мутко рассказал о затратах страны на организацию гонок в Сочи

«Дикси» станет спонсором команды «Формулы-1»

Раньше Россия была представлена в гоночной серии лишь «Лабораторией Касперского»

«Дикси» станет спонсором команды «Формулы-1»
Раньше Россия была представлена в гоночной серии лишь «Лабораторией Касперского»

Из-за заезда болидов «Формулы-1» в центре ограничат движение машин

Движение в центре города ограничат с 11 по 13 июля

Из-за заезда болидов «Формулы-1» в центре ограничат движение машин
Движение в центре города ограничат с 11 по 13 июля

Комментарий: Ярослав Загорец о «Формуле-1» в Москве Руководитель проекта Motor.ru рассказал The Village, что должно произойти, чтобы гонка «Формулы-1» прошла в Москве.

Комментарий: Ярослав Загорец о «Формуле-1» в Москве
Руководитель проекта Motor.ru рассказал The Village, что должно произойти, чтобы гонка «Формулы-1» прошла в Москве.

Улицы в центре перекроют на время «Формулы-1»

Из-за показательных выступлений болидов «Формулы-1» перекроют Кремлёвскую набережную, Большой Каменный мост и ещё несколько улиц в центре Москвы.

Улицы в центре перекроют на время «Формулы-1»
Из-за показательных выступлений болидов «Формулы-1» перекроют Кремлёвскую набережную, Большой Каменный мост и ещё несколько улиц в центре Москвы.

В Подмосковье открывается профессиональная гоночная трасса

Первая в России профессиональная гоночная трасса для болидов будет вмещать до 100 000 зрителей.

В Подмосковье открывается профессиональная гоночная трасса
Первая в России профессиональная гоночная трасса для болидов будет вмещать до 100 000 зрителей.

В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1
В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1 С семнадцатого по девятнадцатое июля движение в центре Москвы будет ограничено в связи с показательными заездами болидов Формулы-1.
В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1

В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1
С семнадцатого по девятнадцатое июля движение в центре Москвы будет ограничено в связи с показательными заездами болидов Формулы-1.