СМИ узнали об участии люксембургского «друга Путина» в российских госзакупках
Ранее испанский суд выдал ордер на арест знакомого с президентом бизнесмена по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ
СМИ узнали об участии люксембургского «друга Путина» в российских госзакупках Ранее испанский суд выдал ордер на арест знакомого с президентом бизнесмена по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ
Во сколько обошлось проведение Гран-при «Формулы-1» в России
Министр спорта Виталий Мутко рассказал о затратах страны на организацию гонок в Сочи
Во сколько обошлось проведение Гран-при «Формулы-1» в России Министр спорта Виталий Мутко рассказал о затратах страны на организацию гонок в Сочи
«Дикси» станет спонсором команды «Формулы-1»
Раньше Россия была представлена в гоночной серии лишь «Лабораторией Касперского»
«Дикси» станет спонсором команды «Формулы-1» Раньше Россия была представлена в гоночной серии лишь «Лабораторией Касперского»
Из-за заезда болидов «Формулы-1» в центре ограничат движение машин
Движение в центре города ограничат с 11 по 13 июля
Из-за заезда болидов «Формулы-1» в центре ограничат движение машин Движение в центре города ограничат с 11 по 13 июля
Комментарий: Ярослав Загорец о «Формуле-1» в Москве Руководитель проекта Motor.ru рассказал The Village, что должно произойти, чтобы гонка «Формулы-1» прошла в Москве.
Улицы в центре перекроют на время «Формулы-1»
Из-за показательных выступлений болидов «Формулы-1» перекроют Кремлёвскую набережную, Большой Каменный мост и ещё несколько улиц в центре Москвы.
Улицы в центре перекроют на время «Формулы-1» Из-за показательных выступлений болидов «Формулы-1» перекроют Кремлёвскую набережную, Большой Каменный мост и ещё несколько улиц в центре Москвы.
В Подмосковье открывается профессиональная гоночная трасса
Первая в России профессиональная гоночная трасса для болидов будет вмещать до 100 000 зрителей.