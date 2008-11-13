Купить арт-альбом в петербурге Праздничная пора уже на носу, а вопрос о том, что кому дарить,у большинства, до сих пор остается открытым. Возможно,наш вариант подарка не самый оригинальный, не самый дешевый и он точно будет стоять на полке. Но даже если этот пост не поможет определится стем,ЧТО подарить, то может хоть подскажет, ГДЕ это искать.