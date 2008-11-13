Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Перезапущен проект «Молодая фотография» Проект был закрыт четыре года назад
Купить арт-альбом в петербурге Праздничная пора уже на носу, а вопрос о том, что кому дарить,у большинства, до сих пор остается открытым. Возможно,наш вариант подарка не самый оригинальный, не самый дешевый и он точно будет стоять на полке. Но даже если этот пост не поможет определится стем,ЧТО подарить, то может хоть подскажет, ГДЕ это искать.
Купить арт-альбом в петербурге Праздничная пора уже на носу, а вопрос о том, что кому дарить,у большинства, до сих пор остается открытым. Возможно,наш вариант подарка не самый оригинальный, не самый дешевый и он точно будет стоять на полке. Но даже если этот пост не поможет определится стем,ЧТО подарить, то может хоть подскажет, ГДЕ это искать.
Про полезное Информбюро Интересоваться фотографией – это модно. Да и у кого сейчас нет фотоаппарата? Но дело-то в том, что тем, кто хочет заниматься фотографией профессионально – нужно обучение, поддержка, а любителям – тоже необходимо как-то развивать свой вкус. Понятное дело, что в Петербурге есть Музей истории фотографии и Государственный Центр Фотографии, но они преимущественно занимаются проблемами...