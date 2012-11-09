Новости
Минкультуры отложило премьеру фильма «По воле божьей» о совращении в церкви. Его покажут после Пасхи
Показы должны были начаться в четверг, 25 апреля
Новости
Минкультуры отложило премьеру фильма «По воле божьей» о совращении в церкви. Его покажут после Пасхи Показы должны были начаться в четверг, 25 апреля
Фильмы недели
«Геошторм», «Двуличный любовник», «Реальный Рокки»Обзор новинок проката с Алисой Таёжной
Фильмы недели
«Геошторм», «Двуличный любовник», «Реальный Рокки» Обзор новинок проката с Алисой Таёжной
Фильмы недели
«Ученик», «Франц», «Инферно»Спектакль Кирилла Серебренникова на большом экране, новый Франсуа Озон и третья часть конспирологического детектива Дэна Брауна — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Ученик», «Франц», «Инферно» Спектакль Кирилла Серебренникова на большом экране, новый Франсуа Озон и третья часть конспирологического детектива Дэна Брауна — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Планы на сезон
23 новых фильма осениВуди Аллен, Дэвид Финчер, Кристофер Нолан, Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Брэд Питт, Джонни Депп и Саша Грей в кинотеатрах осенью
Планы на сезон
23 новых фильма осени Вуди Аллен, Дэвид Финчер, Кристофер Нолан, Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Брэд Питт, Джонни Депп и Саша Грей в кинотеатрах осенью
Облако знаний
10 цитат о смене метода управления из фильма «Отчаянная домохозяйка»Месье Пюжоль руководит фабрикой по производству зонтов. Рабочие ненавидят его и устраивают забастовки. Домохозяйке Сюзанн неожиданно удаётся усмирить трудящихся и увеличить темпы производства.
Облако знаний
10 цитат о смене метода управления из фильма «Отчаянная домохозяйка» Месье Пюжоль руководит фабрикой по производству зонтов. Рабочие ненавидят его и устраивают забастовки. Домохозяйке Сюзанн неожиданно удаётся усмирить трудящихся и увеличить темпы производства.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной»Каннский хит о юной шлюхе, задорная хоррор-сатира и история убийцы-семьянина — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Молода и прекрасна», «Тебе конец!», «Ледяной» Каннский хит о юной шлюхе, задорная хоррор-сатира и история убийцы-семьянина — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Операция „Арго“», «В доме», «Покорители волн»Милослав Чемоданов по традиции посмотрел три фильма, выходящих в российский прокат, а Александр Беляев взял интервью у режиссёра одного из них, Франсуа Озона.
Фильмы недели