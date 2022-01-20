Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Писательница Эмманюэль получает с утра звонок от сестры Паскаль — их отец, Андре, попал в больницу. Она так спешит, что только на лестнице в подъезде понимает, что забыла линзы — все моментально расплывается, и земля словно уходит из-под ног. Отца, только что прибывшего из реанимации, поначалу практически не узнать, но вот он начинает крепнуть и уже гораздо четче говорит — и в какой-то момент просит Эмманюэль «помочь ему со всем покончить». Разговор возникает вновь и вновь, дочь все чаще вспоминает, каким невыносимым отец был когда-то — и тут подруга упоминает о фонде, связанном со швейцарской клиникой, где эвтаназия разрешена. В некоторой степени.
«Всё прошло хорошо»
Tout s'est bien passé
Режиссер
Франсуа Озон
В главных ролях
Софи Марсо, Андре Дюссолье, Жеральдин Пайя
Сценарий
Филипп Пьяццо, Эмманюэль Бернейм, Франсуа Озон
В кино
с 20 января
Франсуа Озона по праву можно считать одним из самых разнообразных французских режиссеров — и это притом что сейчас в целом принято не повторяться в своих фильмах. Некогда он был мастером эпатажа и кэмпа, однако уже третий фильм подряд то, что он снимает, сложно назвать вызывающим. «По воле божьей» хоть и рассказывал о громком деле педофилии в католическом приходе, но относился к главным героям с невероятным тактом и эмпатией. «Лето’85», история первой любви двух парней, познакомившихся на нормандском курорте, хоть и не была лишена мрачности, но не давила на зрителя драматичностью. Там, где другие режиссеры ушли бы в пошлость или излишние переживания, Озон позволяет себе и сбить пафос, и при этом заставить нас по-настоящему сопереживать. Как и «Лето’85», «Все прошло хорошо» — экранизация книги, которую Озон заприметил еще давно. Автобиографический роман Эмманюэль Бернейм «Все прошло хорошо» вышел в 2013 году — Озон тут же решил его экранизировать, но в итоге отказался: понял, что тема для него слишком сложная. Вообще Бернейм была давней подругой режиссера — в соавторстве с ней он написал четыре фильма, среди которых был и «Бассейн». В 2017 году она умерла. Озон перечитал книгу и, найдя в ней необходимую для себя точку зрения, все-таки взялся за работу.
Хотя номинально Озон не дает оценку тому, насколько необходима эвтаназия, нельзя не отметить параллели с другим французским фильмом, выходящим в один день с «Все прошло хорошо»,— «Событием» Одри Диван. Экранизация книги Анни Эрно рассказывает о тех временах, когда аборты во Франции были запрещены и врач вместе с матерью могли попасть в тюрьму. Тема запрета абортов актуальна и сейчас — за пределами Франции, а споры по поводу эвтаназии и не думают заканчиваться.
Книги
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчасЧитать
Сходство не только в выборе темы и том, что оба фильма поставлены по автобиографическим повестям. Взгляды врачей и медицинского персонала в обоих фильмах тоже похожи — они уходят куда-то вбок, стараясь не касаться сложной темы. Находится общее и в структуре фильмов, разбиваемых на отрезки датами и, в случае «События», указанием срока беременности главной героини — как будто именно точность времени и его неумолимое течение помогают как нам, так и героям ухватиться за что-то неизменное. И Озон, и Диван не боятся говорить о сложном; и если в «Событии» киноязык нарочито скуп, то в «Все прошло хорошо» скупости нет места, наоборот, это кино полно деталей.
Те самые забытые линзы вырастают в постоянный прием таблеток, напоминая о том, что возраст берет свое у каждого из нас. Немногочисленные, но важные воспоминания о детстве ярче показывают характеры главных героев и приводят к нехитрому, но важному выводу: какими бы ни были наши родители, настанет время, когда нам придется их простить и начать за ними ухаживать. В этом уходе нет абсолютного всепрощения — Эмманюэль и Андре все равно могут себе позволить небольшие стычки, — однако чувствуется сострадание. При этом режиссер вовсе не смотрит на своих героев с абсолютным сочувствием — за успокаивающей музыкой Брамса, любимого героями, кроется и что-то более нервное, более неоднозначное.
Как и в «По воле божьей», в котором один из героев из более бедной семьи показывал, что на понимание в сложных вопросах могут рассчитывать не все, Озон позволяет себе небольшую ремарку о классовом вопросе. Узнав, сколько стоит процедура эвтаназии, Андре, коллекционер искусства, восклицает: «А что же делать бедным людям?» Режиссер признает, что его герои если и из среднего класса, то как минимум из его самой высокой планки и их проблемы могут быть понятны, на первый взгляд, не всем. Большое мастерство Озона заключается как раз в том, что эти различия между условными «нами» и «ими» он разрывает, предлагая нам просто встать на место людей, посмотреть их глазами и понять для себя, что бы сделали мы сами, если бы нас попросили помочь все закончить.
Поскольку чистую драму смотреть зрителю было бы тяжело, режиссер временами уводит фильм в комедию, в первую очередь благодаря показу ситуаций, в которых герои обнажают свое настоящее «я». Ворчание Андре, любовь Эмманюэль к хоррорам — Озон раз за разом сбрасывает с повествования груз темы, за которую он берется. И в этом балансировании между тревожным и веселым, между пошлым и серьезным, между жизнью и смертью, в конце концов, и находится виртуозность Озона. К кэмпу он, судя по ближайшему ремейку «Петры фон Кант» Фассбиндера, еще вернется, но и как режиссера социальных драм его не стоит недооценивать.
Смотреть?
Да
Обложка: «A-One Films»