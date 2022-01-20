Франсуа Озона по праву можно считать одним из самых разнообразных французских режиссеров — и это притом что сейчас в целом принято не повторяться в своих фильмах. Некогда он был мастером эпатажа и кэмпа, однако уже третий фильм подряд то, что он снимает, сложно назвать вызывающим. «По воле божьей» хоть и рассказывал о громком деле педофилии в католическом приходе, но относился к главным героям с невероятным тактом и эмпатией. «Лето’85», история первой любви двух парней, познакомившихся на нормандском курорте, хоть и не была лишена мрачности, но не давила на зрителя драматичностью. Там, где другие режиссеры ушли бы в пошлость или излишние переживания, Озон позволяет себе и сбить пафос, и при этом заставить нас по-настоящему сопереживать. Как и «Лето’85», «Все прошло хорошо» — экранизация книги, которую Озон заприметил еще давно. Автобиографический роман Эмманюэль Бернейм «Все прошло хорошо» вышел в 2013 году — Озон тут же решил его экранизировать, но в итоге отказался: понял, что тема для него слишком сложная. Вообще Бернейм была давней подругой режиссера — в соавторстве с ней он написал четыре фильма, среди которых был и «Бассейн». В 2017 году она умерла. Озон перечитал книгу и, найдя в ней необходимую для себя точку зрения, все-таки взялся за работу.