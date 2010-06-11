10 самых интересных зданий 2014 года The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд
10 самых интересных зданий 2014 года The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд
Пять самых интересных зданий ноября Вертикальный лес, стеклянный кит и новый Всемирный торговый центр — The Village выбрал главные здания уходящего месяца
Пять самых интересных зданий ноября Вертикальный лес, стеклянный кит и новый Всемирный торговый центр — The Village выбрал главные здания уходящего месяца
Пять самых необычных зданий сентября Рынок-арка, самый красивый мусоросжигающий завод на свете и новая Заха Хадид — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца
Пять самых необычных зданий сентября Рынок-арка, самый красивый мусоросжигающий завод на свете и новая Заха Хадид — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца
5 самых интересных зданий августа Стеклянный кит, музей-корзинка и невидимый офис — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые новые постройки месяца
5 самых интересных зданий августа Стеклянный кит, музей-корзинка и невидимый офис — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые новые постройки месяца
Marques De Riscal - вино и архитектура Представьте, что вы – хозяин виноградников в Испании, вы производите хорошее вино, и у вас даже есть винодельня с историей, приносящая совсем неплохой доход, есть маленькая гостиница, принимающая винных туристов. Но вы – всего лишь один из. В вашем винодельческом регионе – таких виноделен, как ваша – множество, и благодатная земля Испании позволяет вашим конкурентам производить вина, в...