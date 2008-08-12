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«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)

Его выпускники смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России

«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)
Его выпускники смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России

Деградация гамбургера Илья Бухтуев о том, что наша котлета когда-то была гамбургером

Деградация гамбургера
Илья Бухтуев о том, что наша котлета когда-то была гамбургером

Как сделать фаст-фуд полезнее? Ни для кого не секрет, что гамбургеры и прочая «быстрая» еда, содержащая большое количество калорий, соли и сахара, – главная причина ожирения и лишнего веса у детей. Запретить фаст-фуд невозможно, но уменьшить вредное воздействие еды на детей несложно, если компании предлагающие фаст-фуд немного изменят меню. Например, как предлагает Исследовательский Центр Общественных Интересов...

Как сделать фаст-фуд полезнее?
Ни для кого не секрет, что гамбургеры и прочая «быстрая» еда, содержащая большое количество калорий, соли и сахара, – главная причина ожирения и лишнего веса у детей. Запретить фаст-фуд невозможно, но уменьшить вредное воздействие еды на детей несложно, если компании предлагающие фаст-фуд немного изменят меню. Например, как предлагает Исследовательский Центр Общественных Интересов...