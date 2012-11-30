Новости
В Москве возобновили полномасштабный снос гаражей под научную долину МГУ
Собственники жалуются на разворовывание построек и отсутствие компенсаций
Новости
В Москве возобновили полномасштабный снос гаражей под научную долину МГУ Собственники жалуются на разворовывание построек и отсутствие компенсаций
Новости
В Москве отказались от строительства нескольких гаражных комплексов Пока все участки свободны
Транспорт
В Москве появятся дизайнерские гаражи Сейчас утверждены восемь таких проектов
Инфраструктура
В Москве хотят построить обвалованные гаражи
Городские власти подумывают обустроить в спальных районах гаражи с газонами на крышах.
Инфраструктура
В Москве хотят построить обвалованные гаражи Городские власти подумывают обустроить в спальных районах гаражи с газонами на крышах.
Недвижимость
В Медведкове появится дом с автостоянкой на первых этажах
Экспериментальный жилой дом с открытой автостоянкой на первых двух этажах появится в Южном Медведкове.
Недвижимость