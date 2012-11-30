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Новости

В Москве возобновили полномасштабный снос гаражей под научную долину МГУ

Собственники жалуются на разворовывание построек и отсутствие компенсаций

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Новости

В Москве возобновили полномасштабный снос гаражей под научную долину МГУ Собственники жалуются на разворовывание построек и отсутствие компенсаций

Новости

В Москве отказались от строительства нескольких гаражных комплексов

Пока все участки свободны

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Новости

В Москве отказались от строительства нескольких гаражных комплексов Пока все участки свободны

Транспорт

В Москве появятся дизайнерские гаражи

Сейчас утверждены восемь таких проектов

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Транспорт

В Москве появятся дизайнерские гаражи Сейчас утверждены восемь таких проектов

Инфраструктура

В Москве хотят построить обвалованные гаражи

Городские власти подумывают обустроить в спальных районах гаражи с газонами на крышах.

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Инфраструктура

В Москве хотят построить обвалованные гаражи Городские власти подумывают обустроить в спальных районах гаражи с газонами на крышах.

Недвижимость

В Медведкове появится дом с автостоянкой на первых этажах

Экспериментальный жилой дом с открытой автостоянкой на первых двух этажах появится в Южном Медведкове.

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Недвижимость

В Медведкове появится дом с автостоянкой на первых этажах Экспериментальный жилой дом с открытой автостоянкой на первых двух этажах появится в Южном Медведкове.