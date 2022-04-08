Продажи электронных книг о Гарри Поттере выросли в 48 раз. Их нельзя будет купить с 9 апреля
Глава ВТБ нарядился на инвестфоруме в Дамблдора. И пригрозил Доллар-де-Морту
Топ-менеджеры банка сыграли в спектакле по мотивам книг Джоан Роулинг
Warner Bros. анонсировала сериал по вселенной Гарри Поттера
Он появится на стриминговом сервисе кинокомпании
Коллекция одежды и обуви Vans, посвященная вселенной Гарри Поттера
Каждая пара обуви посвящена факультету Хогвартса
Разработчики Pokémon GO показали игру по вселенной Гарри Поттера
В игре можно будет ловить фантастических тварей и варить зелья
Брать пример с костюмов учеников «Хогвартса» при создании дизайна школьной формы
По мнению Милонова, разная форма разных школ создает «какую-то привлекательность и даже состязательность»
В музее Тимирязева откроется школа естествознания имени Гарри Поттера
В ее расписание входят «Зельеварение», «Травоведение», «Магическая физика» и «Фантастические твари»
Рассказ о Гарри Поттере от искусственного интеллекта
В нем Рон Уизли пляшет чечетку, превращается в пауков и пытается съесть родителей Гермионы
Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти» Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Митрополит Павел — о противостоянии Бога и Гарри Поттера
Cвященнослужитель предложил улучшить имидж Церкви в СМИ
Драматург комментирует пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя» «У нас есть причины симпатизировать Скорпиусу, но нет причин симпатизировать Альбусу»
Включить книги о Гарри Поттере в школьную программу
С этим предложением выступил депутат парламента Ленобласти Владимир Петров
В Москве пройдут «Дни Гарри Поттера»
В программе мероприятия — костюмированное шествие и фотосессия с совой
Фантастические твари или реальные животные? Угадайте, кого из этих животных придумала Джоан Роулинг, а какие существуют на самом деле
В России пройдет киномарафон «Гарри Поттера»
Мероприятия запланированы в 20 городах с 21 по 29 октября
В парке Горького проведут квест «Вселенная Гарри Поттера»
Мероприятие состоится 5 августа
На «ЗИЛе» пройдёт цикл лекций по вселенной книг о Гарри Поттере
На лекциях расскажут о связях вымышленного мира Роулинг с реальными прототипами