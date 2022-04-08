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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Продажи электронных книг о Гарри Поттере выросли в 48 раз. Их нельзя будет купить с 9 апреля
обновлено8 апреля 2022

Продажи электронных книг о Гарри Поттере выросли в 48 раз. Их нельзя будет купить с 9 апреля

10 декабря 2021

В ЦДМ откроется посвященный «Гарри Поттеру» поп-ап-магазин

Глава ВТБ нарядился на инвестфоруме в Дамблдора. И пригрозил Доллар-де-Морту

Топ-менеджеры банка сыграли в спектакле по мотивам книг Джоан Роулинг

Глава ВТБ нарядился на инвестфоруме в Дамблдора. И пригрозил Доллар-де-Морту

Warner Bros. анонсировала сериал по вселенной Гарри Поттера

Он появится на стриминговом сервисе кинокомпании

Warner Bros. анонсировала сериал по вселенной Гарри Поттера

Коллекция одежды и обуви Vans, посвященная вселенной Гарри Поттера

Каждая пара обуви посвящена факультету Хогвартса

Коллекция одежды и обуви Vans, посвященная вселенной Гарри Поттера

Разработчики Pokémon GO показали игру по вселенной Гарри Поттера

В игре можно будет ловить фантастических тварей и варить зелья

Разработчики Pokémon GO показали игру по вселенной Гарри Поттера

Брать пример с костюмов учеников «Хогвартса» при создании дизайна школьной формы

По мнению Милонова, разная форма разных школ создает «какую-то привлекательность и даже состязательность»

Брать пример с костюмов учеников «Хогвартса» при создании дизайна школьной формы

В музее Тимирязева откроется школа естествознания имени Гарри Поттера

В ее расписание входят «Зельеварение», «Травоведение», «Магическая физика» и «Фантастические твари»

В музее Тимирязева откроется школа естествознания имени Гарри Поттера

Рассказ о Гарри Поттере от искусственного интеллекта

В нем Рон Уизли пляшет чечетку, превращается в пауков и пытается съесть родителей Гермионы

Рассказ о Гарри Поттере от искусственного интеллекта

Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара
Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара

Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара
Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти»
Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти» Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти»

Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти»
Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Митрополит Павел — о противостоянии Бога и Гарри Поттера

Cвященнослужитель предложил улучшить имидж Церкви в СМИ

Митрополит Павел — о противостоянии Бога и Гарри Поттера

Драматург комментирует пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Драматург комментирует пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя» «У нас есть причины симпатизировать Скорпиусу, но нет причин симпатизировать Альбусу»
Драматург комментирует пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Драматург комментирует пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя»
«У нас есть причины симпатизировать Скорпиусу, но нет причин симпатизировать Альбусу»

Включить книги о Гарри Поттере в школьную программу

С этим предложением выступил депутат парламента Ленобласти Владимир Петров

Включить книги о Гарри Поттере в школьную программу

В Москве пройдут «Дни Гарри Поттера»

В программе мероприятия — костюмированное шествие и фотосессия с совой

В Москве пройдут «Дни Гарри Поттера»

Фантастические твари или реальные животные?
Фантастические твари или реальные животные? Угадайте, кого из этих животных придумала Джоан Роулинг, а какие существуют на самом деле
Фантастические твари или реальные животные?

Фантастические твари или реальные животные?
Угадайте, кого из этих животных придумала Джоан Роулинг, а какие существуют на самом деле

В России пройдет киномарафон «Гарри Поттера»

Мероприятия запланированы в 20 городах с 21 по 29 октября

В России пройдет киномарафон «Гарри Поттера»

В парке Горького проведут квест «Вселенная Гарри Поттера»

Мероприятие состоится 5 августа

В парке Горького проведут квест «Вселенная Гарри Поттера»

На «ЗИЛе» пройдёт цикл лекций по вселенной книг о Гарри Поттере

На лекциях расскажут о связях вымышленного мира Роулинг с реальными прототипами

На «ЗИЛе» пройдёт цикл лекций по вселенной книг о Гарри Поттере

Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей
Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей Пушистый Иисус, вулкан с непроизносимым названием, замок Гарри Поттера и тюрьма со свежей выпечкой — The Village нашёл 9 достопримечательностей, способных составить конкуренцию музеям и памятникам.
Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей

Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей
Пушистый Иисус, вулкан с непроизносимым названием, замок Гарри Поттера и тюрьма со свежей выпечкой — The Village нашёл 9 достопримечательностей, способных составить конкуренцию музеям и памятникам.

Планы на зиму: 8 новых сериалов
Планы на зиму: 8 новых сериалов Приквел «Секса в большом городе», Джон Хэмм и Дэниел Рэдклифф в экранизации Булгакова, новые серийные убийцы от автора «Крика», а также русские шпионы и президент Америки — в заметных сериалах зимы.
Планы на зиму: 8 новых сериалов

Планы на зиму: 8 новых сериалов
Приквел «Секса в большом городе», Джон Хэмм и Дэниел Рэдклифф в экранизации Булгакова, новые серийные убийцы от автора «Крика», а также русские шпионы и президент Америки — в заметных сериалах зимы.

Магистратура: фанаты Гарри Поттера на премьере фильма The Village отправился на премьеру нового фильма о Гарри Поттере и выяснил, чем интересуются фанаты юного волшебника

Магистратура: фанаты Гарри Поттера на премьере фильма

Путешествие в Хогвартс В Орландо (штат Флорида) открылся тематический парк развлечений - «Волшебный мир Гарри Поттера» («The Wizarding of Harry Potter»), где поклонники книг и фильмов о знаменитом волшебнике могут посетить памятные места, знакомые по книгам Дж.К.Роулинг, и насладится различными аттракционами и спецэффектами. Строительство парка, раскинувшегося не территории 89.000 кв.м. проходило под...

Путешествие в Хогвартс