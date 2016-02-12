Открытия недели
Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + LesА также винный бар на Тверской, третий Steak It Easy, гастроли шефов и другие гастрономические новости Москвы
Открытия недели
Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + Les А также винный бар на Тверской, третий Steak It Easy, гастроли шефов и другие гастрономические новости Москвы
Открытия недели
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в МосквеНа этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
Открытия недели
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
Новости ресторанов
В Balzi Rossi приезжает шеф-повар со звездой Мишлен
Шеф-повар Паскуале Паламаро будет готовить с 16 по 18 февраля
Новости ресторанов