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Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + Les
Открытия недели
Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + LesА также винный бар на Тверской, третий Steak It Easy, гастроли шефов и другие гастрономические новости Москвы
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Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + Les
Открытия недели

Дизайнерский ресторан Sempre, мясной «Бок» от Новикова и коллаборация Bao + Les А также винный бар на Тверской, третий Steak It Easy, гастроли шефов и другие гастрономические новости Москвы

«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве
Открытия недели
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в МосквеНа этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
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«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве
Открытия недели

«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей

Новости ресторанов

В Balzi Rossi приезжает шеф-повар со звездой Мишлен

Шеф-повар Паскуале Паламаро будет готовить с 16 по 18 февраля

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Новости ресторанов

В Balzi Rossi приезжает шеф-повар со звездой Мишлен Шеф-повар Паскуале Паламаро будет готовить с 16 по 18 февраля