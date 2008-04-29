Анатолий Комм: «По итогам я выиграл» Анатолий Комм наигрался в молекулярную кухню и открыл на месте «Варваров» «Русские сезоны». Анна Масловская встретилась с шеф-поваром, чтобы поговорить о причинах этого и заодно о многом другом
Анатолий Комм: «По итогам я выиграл» Анатолий Комм наигрался в молекулярную кухню и открыл на месте «Варваров» «Русские сезоны». Анна Масловская встретилась с шеф-поваром, чтобы поговорить о причинах этого и заодно о многом другом
6 старых магазинов Москвы: Часть 2 The Village выбрал шесть старейших магазинов Москвы и выяснил, какие из них работают до сих пор, что в них продаётся сегодня, а также поинтересовался судьбой мест, закрытых на ремонт.