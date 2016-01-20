Новости
Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине
В ресторане есть два сет-меню по 110 евро
Новости
Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине В ресторане есть два сет-меню по 110 евро
Новости
Названы претенденты на Гран-при Московского гастрономического фестиваля
Победителей огласят 30 октября
Новости
Названы претенденты на Гран-при Московского гастрономического фестиваля Победителей огласят 30 октября
Новости
В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей
Мероприятие продлится до 6 мая
Новости
В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей Мероприятие продлится до 6 мая
Новости ресторанов
В баре «Духless» появились гастросеты
Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями
Новости ресторанов