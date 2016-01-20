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Новости

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

В ресторане есть два сет-меню по 110 евро

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Новости

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине В ресторане есть два сет-меню по 110 евро

Новости

Названы претенденты на Гран-при Московского гастрономического фестиваля

Победителей огласят 30 октября

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Новости

Названы претенденты на Гран-при Московского гастрономического фестиваля Победителей огласят 30 октября

Новости

В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей

Мероприятие продлится до 6 мая

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Новости

В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей Мероприятие продлится до 6 мая

Новости ресторанов

В баре «Духless» появились гастросеты

Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями

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Новости ресторанов

В баре «Духless» появились гастросеты Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями