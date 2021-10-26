26 октября 2021
Распродажа в Underline во время локдауна. Скидки до 40 % на вещи You Wanna, TOPTOP и JNBY
Как Gate 31 стал символом петербургской моды Основатель бренда Gate 31 Денис Шевченко — о производстве в «Ткачах» и разнице между московскими и петербургскими клиентками
Как Gate 31 стал символом петербургской моды Основатель бренда Gate 31 Денис Шевченко — о производстве в «Ткачах» и разнице между московскими и петербургскими клиентками
70%-ные скидки в Brandshop и платья за полцены в Mirstores А также коллаборация Andy Wolf x KM20 и осенне-зимняя коллекция Lee
70%-ные скидки в Brandshop и платья за полцены в Mirstores А также коллаборация Andy Wolf x KM20 и осенне-зимняя коллекция Lee
В «Цветном» откроется корнер Gate31
Специально для корнера бренд подготовил лимитированную коллекцию одежды
Распродажа в 12Storeez, открытие магазина Gate31, выставка кроссовок adidas Originals И другие новости московских и петербургских магазинов
Распродажа в 12Storeez, открытие магазина Gate31, выставка кроссовок adidas Originals И другие новости московских и петербургских магазинов
Петербургский магазин одежды Gate31 открыл поп-ап-стор в Москве
Он находится на дизайн-заводе «Флакон»