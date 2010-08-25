Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе
Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.