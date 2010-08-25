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Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас
Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.

Новое место: Винный бар Gavroche
Новое место: Винный бар Gavroche На Тимура Фрунзе открылся винный бар Gavroche
Новое место: Винный бар Gavroche

Новое место: Винный бар Gavroche
На Тимура Фрунзе открылся винный бар Gavroche