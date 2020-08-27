Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после

Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о химическом сексе
РКН против химсекса
27 августа 2020

Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о химическом сексе

«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике

«У нас нет таких людей», уверял Кадыров

«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян

А кого просто изолировать от общества

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено)

Ранее на работников соцзащиты, которые не заметили, что в семье «пропагандируют нетрадиционные отношения», завели дело

Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено)

В Красногорске задержали организатора подставных свиданий для геев

Пострадавший познакомился с бандитами в «Одноклассниках»

В Красногорске задержали организатора подставных свиданий для геев

Мединский объяснил цензуру в «Рокетмене» действующим законодательством

В правовом государстве должны править не «сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон»

Мединский объяснил цензуру в «Рокетмене» действующим законодательством

В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с поцелуями и сексом мужчин (обновлено)

Также исчезли эпизоды с наркотиками

В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с поцелуями и сексом мужчин (обновлено)

Сколько россиян прекратили бы общаться со знакомым, узнав, что он гей

Только 23 % опрошенных никак не изменили бы свое отношение к человеку

Сколько россиян прекратили бы общаться со знакомым, узнав, что он гей

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию

В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию

«Вести» выпустили гомофобный репортаж о нападении на организатора Popoff Kitchen

В сюжете говорится, что пострадавший постеснялся обращаться в полицию, на самом деле заявление подали

«Вести» выпустили гомофобный репортаж о нападении на организатора Popoff Kitchen

В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке»

Также властям рекомендуют пересмотреть антиэкстремистское законодательство

В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке»

Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку Москвы

Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку МосквыГотова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой

Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку Москвы

Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку Москвы
Готова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой

Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе

Сотрудница отдела назвала его «спидником» и пожалела, что ВИЧ-инфицированные могут жить наравне со здоровыми людьми

Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе

Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение

Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади

Активисты «Репортеров без границ» добавили снимок с помощью графического редактора

Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади

Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне

ЛГБТ-активисты почтили память у постпредства республики в Москве

Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне

«Дождь»: В России впервые заверили однополый брак между мужчинами

Московский МФЦ подтвердил союз, зарегистрированный в Копенгагене

«Дождь»: В России впервые заверили однополый брак между мужчинами

В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев

Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте

В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев

Оргкомитет ЧМ-2018 подтвердил право геев целоваться на стадионах

В организации пообещали бороться с агрессией из-за сексуальной ориентации

Оргкомитет ЧМ-2018 подтвердил право геев целоваться на стадионах

Отношение россиян к геям и мигрантам в школах

Исследование провел немецкий фонд Науманна

Отношение россиян к геям и мигрантам в школах

Масштабные задержки «Аэрофлота», неодобрение президента-гея и домик для лебедей за 4 миллиона

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Масштабные задержки «Аэрофлота», неодобрение президента-гея и домик для лебедей за 4 миллиона

Суд отклонил иск ЛГБТ-активистов к «Новой газете»

Основатель проекта GayRussia требовал опровержения одного из материалов газеты и компенсации в миллион рублей

Суд отклонил иск ЛГБТ-активистов к «Новой газете»

В Москве оштрафовали участницу акции в защиту чеченских геев

Активистке назначили штраф в размере 10 тысяч рублей

В Москве оштрафовали участницу акции в защиту чеченских геев

В редакцию «Новой газеты» прислали конверт с белым порошком (обновлено)

Сейчас его содержимое проверяют сотрудники полиции

В редакцию «Новой газеты» прислали конверт с белым порошком (обновлено)

СК начал проверку сообщений об угрозах в адрес «Новой газеты»

При этом власти Чечни попросили издание извиниться

СК начал проверку сообщений об угрозах в адрес «Новой газеты»

Госдума отклонила законопроект о наказании за каминг-аут

Депутаты предлагали наказывать за публичный каминг-аут арестом на 15 суток

Госдума отклонила законопроект о наказании за каминг-аут

Письмо в поддержку наказаний за публичную гомосексуальность

Его раздают воспитатели в детских садах родителям детей

Письмо в поддержку наказаний за публичную гомосексуальность

ЛГБТ-активист Алексеев пожаловался в ЕСПЧ на запрет гей-парада в Москве

Он также потребовал компенсацию в размере 100 тысяч евро

ЛГБТ-активист Алексеев пожаловался в ЕСПЧ на запрет гей-парада в Москве

«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию
«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию The Village записал историю тридцатилетнего спортсмена Амира, который ради спасения собственной жизни сбежал сперва из Ставрополя в Москву, а после — в Лондон
«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию

«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию
The Village записал историю тридцатилетнего спортсмена Амира, который ради спасения собственной жизни сбежал сперва из Ставрополя в Москву, а после — в Лондон

Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации?
Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации?

Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации?
The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане

Московский чиновник
Московский чиновник Сотрудник московской мэрии анонимно рассказал The Village о зарплатах, геях и любви Собянина к интернету
Московский чиновник

Московский чиновник
Сотрудник московской мэрии анонимно рассказал The Village о зарплатах, геях и любви Собянина к интернету

Запретить Тиму Куку въезд в Россию навсегда

С таким предложением выступил петербургский депутат Виталий Милонов

Запретить Тиму Куку въезд в Россию навсегда

7 фильмов фестиваля «Новое британское кино»
7 фильмов фестиваля «Новое британское кино» Рэйф Файнс и Кевин Спейси, Бен Уишоу и Билл Найи на фестивале новинок неглупого кино из Объединённого Королевства
7 фильмов фестиваля «Новое британское кино»

7 фильмов фестиваля «Новое британское кино»
Рэйф Файнс и Кевин Спейси, Бен Уишоу и Билл Найи на фестивале новинок неглупого кино из Объединённого Королевства

Бесстыдники: 15 сериалов о геях и лесби
Бесстыдники: 15 сериалов о геях и лесби Геи и лесби: смешные, драматичные, голые и мёртвые в популярных современных сериалах
Бесстыдники: 15 сериалов о геях и лесби

Бесстыдники: 15 сериалов о геях и лесби
Геи и лесби: смешные, драматичные, голые и мёртвые в популярных современных сериалах

Сергей Аксёнов о гей-акциях в Крыму

Исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксёнов высказал своё отношение к представителям сексуальных меньшинств

Сергей Аксёнов о гей-акциях в Крыму

Производителя детской игры «Фанты» оштрафовали за пропаганду гомосексуализма

Прокуратура нашла в игре задания, связанные с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений

Производителя детской игры «Фанты» оштрафовали за пропаганду гомосексуализма

В Москве запретили марш бородатых женщин и мужчин имени Кончиты Вурст

Гей-активисты планировали провести акцию 27 мая, в годовщину отмены уголовного преследования за гомосексуальные отношения в России

В Москве запретили марш бородатых женщин и мужчин имени Кончиты Вурст

Кончита и женская доля Милослав Чемоданов о бабьем бунте

Кончита и женская доля

«Том на ферме», «Голгофа», «Саботаж»
«Том на ферме», «Голгофа», «Саботаж» Арнольд Шварценеггер в опасности, Ксавье Долан в опасности, Брендан Глисон в опасности — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
«Том на ферме», «Голгофа», «Саботаж»

«Том на ферме», «Голгофа», «Саботаж»
Арнольд Шварценеггер в опасности, Ксавье Долан в опасности, Брендан Глисон в опасности — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката

В Москве стартовала гей-олимпиада

В секретном месте в Москве начались Открытые ЛГБТ-игры.

В Москве стартовала гей-олимпиада

Израильская соцсеть для геев Moovz планирует выйти на российский рынок

В дальнейшем она также собирается запуститься на Украине

Израильская соцсеть для геев Moovz планирует выйти на российский рынок

Планы на зиму: 14 новых сериалов
Планы на зиму: 14 новых сериалов Новые работы создателей «Секретных материалов», «Ходячих мертвецов» и «Остаться в живых», а также мульт о белом рэпере-гее, вышедшем из тюрьмы, — среди заметных сериалов зимы.
Планы на зиму: 14 новых сериалов

Планы на зиму: 14 новых сериалов
Новые работы создателей «Секретных материалов», «Ходячих мертвецов» и «Остаться в живых», а также мульт о белом рэпере-гее, вышедшем из тюрьмы, — среди заметных сериалов зимы.

Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего»
Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего» Американская история ужасов, Шекспир в руках режиссёра «Мстителей» и комик-снеговик на страже девичьего счастья — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего»

Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего»
Американская история ужасов, Шекспир в руках режиссёра «Мстителей» и комик-снеговик на страже девичьего счастья — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.

Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил» Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»

Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»
Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Гей-клуб «Центральная станция» пытаются выселить

Руководство «Центральной станции» обвиняет собственников помещения в попытках выжить клуб с площадки.

Гей-клуб «Центральная станция» пытаются выселить

Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе
Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе Бывший химик, а ныне уборщица в гей-клубе анонимно рассказала The Village о постоянных посетителях, бывших военных, предприимчивых барменах и о том, куда не стоит заходить после полуночи.
Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе

Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе
Бывший химик, а ныне уборщица в гей-клубе анонимно рассказала The Village о постоянных посетителях, бывших военных, предприимчивых барменах и о том, куда не стоит заходить после полуночи.

Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях
Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях Российские ЛГБТ-полицейские рассказали своему коллеге из Швеции, как гомофобия сказывается на их работе и почему они не могут последовать его примеру и выйти в полицейской форме на гей-парад.
Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях

Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях
Российские ЛГБТ-полицейские рассказали своему коллеге из Швеции, как гомофобия сказывается на их работе и почему они не могут последовать его примеру и выйти в полицейской форме на гей-парад.

Фото дня: Десантники пытались избить гей-активиста на Дворцовой ЛГБТ-акция на Дворцовой не продлилась и 15 минут. Активиста Кирилла Калугина увезли в полицейский участок; несколько десантников за сопротивление принял ОМОН.

Фото дня: Десантники пытались избить гей-активиста на Дворцовой

Цитата дня: Капков дал срок гей-парадам

И. о. главы департамента культуры Сергей Капков объяснил, когда настанет время проводить гей-парады в Москве.

Цитата дня: Капков дал срок гей-парадам

Эксперимент: Могут ли однополые пары обниматься в метро?
Эксперимент: Могут ли однополые пары обниматься в метро? The Village решил выяснить, насколько агрессивно настроены пассажиры петербургской подземки по отношению к однополым парам и чем может обернуться их поездка в метро в обнимку.
Эксперимент: Могут ли однополые пары обниматься в метро?

Эксперимент: Могут ли однополые пары обниматься в метро?
The Village решил выяснить, насколько агрессивно настроены пассажиры петербургской подземки по отношению к однополым парам и чем может обернуться их поездка в метро в обнимку.

Гости столицы: Trentemøller о Park Live на ВВЦ, Depeche Mode и демократии
Гости столицы: Trentemøller о Park Live на ВВЦ, Depeche Mode и демократии 30 июня на фестивале Park Live на ВВЦ выступит датский электронщик Trentemøller. The Village обсудил с ним фестиваль, совместный тур с Depeche Mode, особенности скандинавской музыки и грядущий альбом.
Гости столицы: Trentemøller о Park Live на ВВЦ, Depeche Mode и демократии

Гости столицы: Trentemøller о Park Live на ВВЦ, Depeche Mode и демократии
30 июня на фестивале Park Live на ВВЦ выступит датский электронщик Trentemøller. The Village обсудил с ним фестиваль, совместный тур с Depeche Mode, особенности скандинавской музыки и грядущий альбом.

Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца»
Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца» Новая комедия Педро Альмодовара, очередной «Форсаж» и мульт для взрослых от участников «Монти Пайтон» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца»

Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца»
Новая комедия Педро Альмодовара, очередной «Форсаж» и мульт для взрослых от участников «Монти Пайтон» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.

Выходные в городе: 19-21 апреля
Выходные в городе: 19-21 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 19-21 апреля

Выходные в городе: 19-21 апреля
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

I will survive: Как живётся гей-френдли компаниям в России
I will survive: Как живётся гей-френдли компаниям в России Анонимные звонки, проблемы с властями и пьяные женские драки — H&F выяснил, с какими проблемами сталкиваются компании, чей бизнес связан с ЛГБТ-сообществом, и чего они ждут в будущем.
I will survive: Как живётся гей-френдли компаниям в России

I will survive: Как живётся гей-френдли компаниям в России
Анонимные звонки, проблемы с властями и пьяные женские драки — H&F выяснил, с какими проблемами сталкиваются компании, чей бизнес связан с ЛГБТ-сообществом, и чего они ждут в будущем.

Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге
Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге The Village узнал, как петербургские фанаты Lady Gaga готовились к её «Балу монстров», а также снял танец «маленьких монстров» в Москве.
Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге

Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге
The Village узнал, как петербургские фанаты Lady Gaga готовились к её «Балу монстров», а также снял танец «маленьких монстров» в Москве.

Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге
Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге Московский районный суд оправдал гражданку Америки Мадонну Луизу Веронику Чикконе, которую обвиняли в пропаганде гомосексуализма. The Village собрал запоминающиеся цитаты с судебного заседания.
Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге

Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге
Московский районный суд оправдал гражданку Америки Мадонну Луизу Веронику Чикконе, которую обвиняли в пропаганде гомосексуализма. The Village собрал запоминающиеся цитаты с судебного заседания.

Ресин уволил Митволя Врио мэра Москвы Владимир Ресин 4 октября освободил Олега Митволя от должности префекта Северного административного округа

Ресин уволил Митволя

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ