Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после
Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после
Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о химическом сексе
«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике
«У нас нет таких людей», уверял Кадыров
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер
Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено)
Ранее на работников соцзащиты, которые не заметили, что в семье «пропагандируют нетрадиционные отношения», завели дело
В Красногорске задержали организатора подставных свиданий для геев
Пострадавший познакомился с бандитами в «Одноклассниках»
Мединский объяснил цензуру в «Рокетмене» действующим законодательством
В правовом государстве должны править не «сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон»
В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с поцелуями и сексом мужчин (обновлено)
Также исчезли эпизоды с наркотиками
Сколько россиян прекратили бы общаться со знакомым, узнав, что он гей
Только 23 % опрошенных никак не изменили бы свое отношение к человеку
В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию
В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин
«Вести» выпустили гомофобный репортаж о нападении на организатора Popoff Kitchen
В сюжете говорится, что пострадавший постеснялся обращаться в полицию, на самом деле заявление подали
В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке»
Также властям рекомендуют пересмотреть антиэкстремистское законодательство
Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку МосквыГотова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой
Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку Москвы Готова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой
Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе
Сотрудница отдела назвала его «спидником» и пожалела, что ВИЧ-инфицированные могут жить наравне со здоровыми людьми
Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде
Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение
Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади
Активисты «Репортеров без границ» добавили снимок с помощью графического редактора
Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне
ЛГБТ-активисты почтили память у постпредства республики в Москве
«Дождь»: В России впервые заверили однополый брак между мужчинами
Московский МФЦ подтвердил союз, зарегистрированный в Копенгагене
В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев
Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте
Оргкомитет ЧМ-2018 подтвердил право геев целоваться на стадионах
В организации пообещали бороться с агрессией из-за сексуальной ориентации
Масштабные задержки «Аэрофлота», неодобрение президента-гея и домик для лебедей за 4 миллиона
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Суд отклонил иск ЛГБТ-активистов к «Новой газете»
Основатель проекта GayRussia требовал опровержения одного из материалов газеты и компенсации в миллион рублей
В Москве оштрафовали участницу акции в защиту чеченских геев
Активистке назначили штраф в размере 10 тысяч рублей
В редакцию «Новой газеты» прислали конверт с белым порошком (обновлено)
Сейчас его содержимое проверяют сотрудники полиции
СК начал проверку сообщений об угрозах в адрес «Новой газеты»
При этом власти Чечни попросили издание извиниться
Госдума отклонила законопроект о наказании за каминг-аут
Депутаты предлагали наказывать за публичный каминг-аут арестом на 15 суток
Письмо в поддержку наказаний за публичную гомосексуальность
Его раздают воспитатели в детских садах родителям детей
ЛГБТ-активист Алексеев пожаловался в ЕСПЧ на запрет гей-парада в Москве
Он также потребовал компенсацию в размере 100 тысяч евро
«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию The Village записал историю тридцатилетнего спортсмена Амира, который ради спасения собственной жизни сбежал сперва из Ставрополя в Москву, а после — в Лондон
Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Московский
чиновник Сотрудник московской мэрии анонимно рассказал The Village о зарплатах, геях и любви Собянина к интернету
Запретить Тиму Куку въезд в Россию навсегда
С таким предложением выступил петербургский депутат Виталий Милонов
7 фильмов фестиваля «Новое британское кино» Рэйф Файнс и Кевин Спейси, Бен Уишоу и Билл Найи на фестивале новинок неглупого кино из Объединённого Королевства
Бесстыдники: 15 сериалов о геях и лесби Геи и лесби: смешные, драматичные, голые и мёртвые в популярных современных сериалах
Сергей Аксёнов о гей-акциях в Крыму
Исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксёнов высказал своё отношение к представителям сексуальных меньшинств
Производителя детской игры «Фанты» оштрафовали за пропаганду гомосексуализма
Прокуратура нашла в игре задания, связанные с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений
В Москве запретили марш бородатых женщин и мужчин имени Кончиты Вурст
Гей-активисты планировали провести акцию 27 мая, в годовщину отмены уголовного преследования за гомосексуальные отношения в России
«Том на ферме», «Голгофа», «Саботаж» Арнольд Шварценеггер в опасности, Ксавье Долан в опасности, Брендан Глисон в опасности — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
Израильская соцсеть для геев Moovz планирует выйти на российский рынок
В дальнейшем она также собирается запуститься на Украине
Планы на зиму: 14 новых сериалов Новые работы создателей «Секретных материалов», «Ходячих мертвецов» и «Остаться в живых», а также мульт о белом рэпере-гее, вышедшем из тюрьмы, — среди заметных сериалов зимы.
Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего» Американская история ужасов, Шекспир в руках режиссёра «Мстителей» и комик-снеговик на страже девичьего счастья — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил» Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Гей-клуб «Центральная станция» пытаются выселить
Руководство «Центральной станции» обвиняет собственников помещения в попытках выжить клуб с площадки.
Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе Бывший химик, а ныне уборщица в гей-клубе анонимно рассказала The Village о постоянных посетителях, бывших военных, предприимчивых барменах и о том, куда не стоит заходить после полуночи.
Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях Российские ЛГБТ-полицейские рассказали своему коллеге из Швеции, как гомофобия сказывается на их работе и почему они не могут последовать его примеру и выйти в полицейской форме на гей-парад.
Цитата дня: Капков дал срок гей-парадам
И. о. главы департамента культуры Сергей Капков объяснил, когда настанет время проводить гей-парады в Москве.