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Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после

«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике

«У нас нет таких людей», уверял Кадыров

«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике
«У нас нет таких людей», уверял Кадыров

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян

А кого просто изолировать от общества

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян
А кого просто изолировать от общества

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер

Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено)

Ранее на работников соцзащиты, которые не заметили, что в семье «пропагандируют нетрадиционные отношения», завели дело

Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено)
Ранее на работников соцзащиты, которые не заметили, что в семье «пропагандируют нетрадиционные отношения», завели дело

В Красногорске задержали организатора подставных свиданий для геев

Пострадавший познакомился с бандитами в «Одноклассниках»

В Красногорске задержали организатора подставных свиданий для геев
Пострадавший познакомился с бандитами в «Одноклассниках»

Мединский объяснил цензуру в «Рокетмене» действующим законодательством

В правовом государстве должны править не «сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон»

Мединский объяснил цензуру в «Рокетмене» действующим законодательством
В правовом государстве должны править не «сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон»

В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с поцелуями и сексом мужчин (обновлено)

Также исчезли эпизоды с наркотиками

В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с поцелуями и сексом мужчин (обновлено)
Также исчезли эпизоды с наркотиками

Сколько россиян прекратили бы общаться со знакомым, узнав, что он гей

Только 23 % опрошенных никак не изменили бы свое отношение к человеку

Сколько россиян прекратили бы общаться со знакомым, узнав, что он гей
Только 23 % опрошенных никак не изменили бы свое отношение к человеку

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию

В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию
В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин

«Вести» выпустили гомофобный репортаж о нападении на организатора Popoff Kitchen

В сюжете говорится, что пострадавший постеснялся обращаться в полицию, на самом деле заявление подали

«Вести» выпустили гомофобный репортаж о нападении на организатора Popoff Kitchen
В сюжете говорится, что пострадавший постеснялся обращаться в полицию, на самом деле заявление подали

В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке»

Также властям рекомендуют пересмотреть антиэкстремистское законодательство

В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке»
Также властям рекомендуют пересмотреть антиэкстремистское законодательство

Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку Москвы

Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку МосквыГотова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой

Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку Москвы

Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку Москвы
Готова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой

Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе

Сотрудница отдела назвала его «спидником» и пожалела, что ВИЧ-инфицированные могут жить наравне со здоровыми людьми

Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе
Сотрудница отдела назвала его «спидником» и пожалела, что ВИЧ-инфицированные могут жить наравне со здоровыми людьми

Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение

Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде
Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение

Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади

Активисты «Репортеров без границ» добавили снимок с помощью графического редактора

Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади
Активисты «Репортеров без границ» добавили снимок с помощью графического редактора

Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне

ЛГБТ-активисты почтили память у постпредства республики в Москве

Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне
ЛГБТ-активисты почтили память у постпредства республики в Москве

«Дождь»: В России впервые заверили однополый брак между мужчинами

Московский МФЦ подтвердил союз, зарегистрированный в Копенгагене

«Дождь»: В России впервые заверили однополый брак между мужчинами
Московский МФЦ подтвердил союз, зарегистрированный в Копенгагене

В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев

Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте

В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев
Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте

Оргкомитет ЧМ-2018 подтвердил право геев целоваться на стадионах

В организации пообещали бороться с агрессией из-за сексуальной ориентации

Оргкомитет ЧМ-2018 подтвердил право геев целоваться на стадионах
В организации пообещали бороться с агрессией из-за сексуальной ориентации

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