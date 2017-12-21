Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после
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«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике
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Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян А кого просто изолировать от общества
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа Девушку героини назвали нейтрально — партнер
Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено)
Ранее на работников соцзащиты, которые не заметили, что в семье «пропагандируют нетрадиционные отношения», завели дело
Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено) Ранее на работников соцзащиты, которые не заметили, что в семье «пропагандируют нетрадиционные отношения», завели дело
В Красногорске задержали организатора подставных свиданий для геев
Пострадавший познакомился с бандитами в «Одноклассниках»
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Мединский объяснил цензуру в «Рокетмене» действующим законодательством
В правовом государстве должны править не «сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон»
Мединский объяснил цензуру в «Рокетмене» действующим законодательством В правовом государстве должны править не «сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон»
В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с поцелуями и сексом мужчин (обновлено)
Также исчезли эпизоды с наркотиками
В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с поцелуями и сексом мужчин (обновлено) Также исчезли эпизоды с наркотиками
Сколько россиян прекратили бы общаться со знакомым, узнав, что он гей
Только 23 % опрошенных никак не изменили бы свое отношение к человеку
Сколько россиян прекратили бы общаться со знакомым, узнав, что он гей Только 23 % опрошенных никак не изменили бы свое отношение к человеку
В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию
В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин
В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин
«Вести» выпустили гомофобный репортаж о нападении на организатора Popoff Kitchen
В сюжете говорится, что пострадавший постеснялся обращаться в полицию, на самом деле заявление подали
«Вести» выпустили гомофобный репортаж о нападении на организатора Popoff Kitchen В сюжете говорится, что пострадавший постеснялся обращаться в полицию, на самом деле заявление подали
В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке»
Также властям рекомендуют пересмотреть антиэкстремистское законодательство
В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке» Также властям рекомендуют пересмотреть антиэкстремистское законодательство
Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку МосквыГотова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой
Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку Москвы Готова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой
Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе
Сотрудница отдела назвала его «спидником» и пожалела, что ВИЧ-инфицированные могут жить наравне со здоровыми людьми
Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе Сотрудница отдела назвала его «спидником» и пожалела, что ВИЧ-инфицированные могут жить наравне со здоровыми людьми
Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде
Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение
Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение
Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади
Активисты «Репортеров без границ» добавили снимок с помощью графического редактора
Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади Активисты «Репортеров без границ» добавили снимок с помощью графического редактора
Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне
ЛГБТ-активисты почтили память у постпредства республики в Москве
Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне ЛГБТ-активисты почтили память у постпредства республики в Москве
«Дождь»: В России впервые заверили однополый брак между мужчинами
Московский МФЦ подтвердил союз, зарегистрированный в Копенгагене
«Дождь»: В России впервые заверили однополый брак между мужчинами Московский МФЦ подтвердил союз, зарегистрированный в Копенгагене
В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев
Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте