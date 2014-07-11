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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кинотеатр «Пионер» на лето подготовил образовательную программу для детей

Три месяца гости площадки будут заниматься страноведением

Кинотеатр «Пионер» на лето подготовил образовательную программу для детей

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени

Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени

Очередной Географический диктант пройдет на 73 московских площадках

Центральной платформой проекта в столице станет главное здание МГУ

Очередной Географический диктант пройдет на 73 московских площадках

Улицу в Москве назовут в честь известного географа

Улица Анучина появится возле МГУ, где он работал

Улицу в Москве назовут в честь известного географа

Министр образования поддержала введение обязательного ЕГЭ по географии

По мнению Васильевой, учителям необходимо усилить воспитательную составляющую этого предмета в школе

Министр образования поддержала введение обязательного ЕГЭ по географии

В России разработали систему оценки развития страны из космоса

В июле сервис World Evolution станет доступен интернет-пользователям

В России разработали систему оценки развития страны из космоса

Я живу в «Слезе социализма» (Петербург)

Я живу в «Слезе социализма» (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в «Слезе социализма» (Петербург)

Я живу в «Слезе социализма» (Петербург)
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару

Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару
Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды