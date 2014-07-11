Кинотеатр «Пионер» на лето подготовил образовательную программу для детей
Три месяца гости площадки будут заниматься страноведением
В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени
Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года
Очередной Географический диктант пройдет на 73 московских площадках
Центральной платформой проекта в столице станет главное здание МГУ
Улицу в Москве назовут в честь известного географа
Улица Анучина появится возле МГУ, где он работал
Министр образования поддержала введение обязательного ЕГЭ по географии
По мнению Васильевой, учителям необходимо усилить воспитательную составляющую этого предмета в школе
В России разработали систему оценки развития страны из космоса
В июле сервис World Evolution станет доступен интернет-пользователям