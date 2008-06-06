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«Я работаю в тайге»
«Я работаю в тайге» Геолог, который ищет золото в Приморье, — о работе, зарплате, одиночестве и страхе встретиться с тигром у туалета
«Я работаю в тайге»

«Я работаю в тайге»
Геолог, который ищет золото в Приморье, — о работе, зарплате, одиночестве и страхе встретиться с тигром у туалета

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке

В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке
В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева

Камни-гонщики В Национальном парке Долина Смерти можно встретить эти интересные скалы, которые, судя по следам, перемещаются.

Камни-гонщики
В Национальном парке Долина Смерти можно встретить эти интересные скалы, которые, судя по следам, перемещаются.