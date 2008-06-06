«Я работаю в тайге» Геолог, который ищет золото в Приморье, — о работе, зарплате, одиночестве и страхе встретиться с тигром у туалета
«Я работаю в тайге» Геолог, который ищет золото в Приморье, — о работе, зарплате, одиночестве и страхе встретиться с тигром у туалета
Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке
В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева
Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева
Камни-гонщики В Национальном парке Долина Смерти можно встретить эти интересные скалы, которые, судя по следам, перемещаются.