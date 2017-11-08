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Новости

Сколько россиян не знают, как выглядит флаг России

Половина считает, что не знать символику государства позорно

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Новости

Сколько россиян не знают, как выглядит флаг России Половина считает, что не знать символику государства позорно

Новости

YouTube по требованию РКН заблокировал ролики с оскорблением российского герба

Ведомство применило закон о неуважении к власти

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Новости

YouTube по требованию РКН заблокировал ролики с оскорблением российского герба Ведомство применило закон о неуважении к власти

Новости

Россияне смогут неофициально использовать герб

Сейчас за нелегальное использование символики предусмотрена административная и уголовная ответственность

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Новости

Россияне смогут неофициально использовать герб Сейчас за нелегальное использование символики предусмотрена административная и уголовная ответственность