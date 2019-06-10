YouTube по требованию РКН заблокировал ролики с оскорблением российского герба Ведомство применило закон о неуважении к власти
YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал ролики с оскорблением российского герба. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным РКН, речь идет о записях с «лидерами бандформирований», например с Шамилем Басаевым, и «агитационными материалами экстремистских организаций». Удалить видео потребовала Генпрокуратура.
В сообщении не уточнили, сколько именно роликов заблокировал хостинг. В Google не прокомментировали решение Роскомнадзора.
В середине марта Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти, согласно которому Роскомнадзор может в течение суток потребовать удалить информацию, которая выражает явное неуважение к обществу, органам власти и официальным государственным символам страны.
Источник: Роскомнадзор
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