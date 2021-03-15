Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch
Пока Facebook Gaming доступно только в Google Play
Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте
Интервью с японским гейм-дизайнером
Сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году
Эксперты проанализировали денежные переводы на платформах для игр и стриминга — Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts
Карта Почта-банка с надписью «Потрачено»
Банк проводил конкурс на лучший дизайн карты для геймеров
«М.Видео» открыла отделы для геймеров, где можно тестировать новые игры
Первые игровые зоны появились в четырех московских магазинах сети
На Wargaming Fest выступят Баста и «Нейромонах Феофан»
Фестиваль состоится 23 декабря в «Экспоцентре»
Регистрировать пользователей онлайн-игр по номеру телефона
Соответствующие меры должны ввести к лету 2018 года
Ошибка Uber, инвестиции в развлечения и 3D-сканер, способный смотреть сквозь стены
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке