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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Спецпроект
Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Спецпроект

Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально

15 марта 2021

Сеть кинотеатров «Каро» предложила геймерам арендовать кинозалы

Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch

Пока Facebook Gaming доступно только в Google Play

Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch

Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте
Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте Интервью с японским гейм-дизайнером
Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте

Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте
Интервью с японским гейм-дизайнером

В Дарвиновском музее обсудят пользу видеоигр

И представят AR-инсталляцию

В Дарвиновском музее обсудят пользу видеоигр

Сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

Эксперты проанализировали денежные переводы на платформах для игр и стриминга — Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts

Сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

Карта Почта-банка с надписью «Потрачено»

Банк проводил конкурс на лучший дизайн карты для геймеров

Карта Почта-банка с надписью «Потрачено»

«М.Видео» открыла отделы для геймеров, где можно тестировать новые игры

Первые игровые зоны появились в четырех московских магазинах сети

«М.Видео» открыла отделы для геймеров, где можно тестировать новые игры

На Wargaming Fest выступят Баста и «Нейромонах Феофан»

Фестиваль состоится 23 декабря в «Экспоцентре»

На Wargaming Fest выступят Баста и «Нейромонах Феофан»

Регистрировать пользователей онлайн-игр по номеру телефона

Соответствующие меры должны ввести к лету 2018 года

Регистрировать пользователей онлайн-игр по номеру телефона

Ошибка Uber, инвестиции в развлечения и 3D-сканер, способный смотреть сквозь стены

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ошибка Uber, инвестиции в развлечения и 3D-сканер, способный смотреть сквозь стены

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

Опасные игры: геймеры на выставке Игромир-2010 Посетители выставки видеоигр рассказывают о том, как они проводят свободное время

Опасные игры: геймеры на выставке Игромир-2010

Эльфы 80-го уровня на «Игромире»
Эльфы 80-го уровня на «Игромире» Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно наблюдают за людьми вокруг. На выходных в Москве прошла выставка видеоигр «Игромир». Её посетители рассказали о том, какого они уровня, чем питаются и как обстоят дела в личной жизни.
Эльфы 80-го уровня на «Игромире»

Эльфы 80-го уровня на «Игромире»
Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно наблюдают за людьми вокруг. На выходных в Москве прошла выставка видеоигр «Игромир». Её посетители рассказали о том, какого они уровня, чем питаются и как обстоят дела в личной жизни.