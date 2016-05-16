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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова

Он создал его вместе с медиастудией «С Е Т А П» и актером Василием Миролюбовым

В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова

В ММОМА пройдет выставка-перформанс к юбилею ГИТИСа

Мастер-классы и спектакли продлятся с 28 марта по 8 апреля

В ММОМА пройдет выставка-перформанс к юбилею ГИТИСа

МХТ имени Чехова и ГИТИС уличили в нецелевом расходовании субсидий

Счетная палата выявила нарушения на 18 миллионов рублей

МХТ имени Чехова и ГИТИС уличили в нецелевом расходовании субсидий

Осенью учебный театр ГИТИСа закроют на ремонт

Корпус планируется открыть к 8 марта 2018 года

Осенью учебный театр ГИТИСа закроют на ремонт

Студенты и преподаватели ГИТИСа — о скандале в вузе
Студенты и преподаватели ГИТИСа — о скандале в вузе «Мы чувствуем себя крайне униженными, и нам не к кому больше обратиться»
Студенты и преподаватели ГИТИСа — о скандале в вузе

Студенты и преподаватели ГИТИСа — о скандале в вузе
«Мы чувствуем себя крайне униженными, и нам не к кому больше обратиться»

Наталья Пивоварова прокомментировала сообщения о своем увольнении из ГИТИСа

Она заявила, что не может быть уволена, пока находится на больничном

Наталья Пивоварова прокомментировала сообщения о своем увольнении из ГИТИСа

Декана театроведческого факультета ГИТИСа увольняют за призывы к бунту

Студенты устроили на улице перформанс в знак протеста против объединения факультетов

Декана театроведческого факультета ГИТИСа увольняют за призывы к бунту

Студенты ГИТИСа объявили о бойкоте занятий из-за слияния факультетов

Они требуют повторного созыва ученого совета в полном составе

Студенты ГИТИСа объявили о бойкоте занятий из-за слияния факультетов

Студенты ГИТИСа пожаловались Мединскому на объединение факультетов

Ректор университета заявил, что они не имеют права обсуждать подобные решения

Студенты ГИТИСа пожаловались Мединскому на объединение факультетов

Декан театроведческого факультета ГИТИСа — об объединении с продюсерским факультетом

Наталья Пивоварова утверждает, что объединение факультетов не обсуждалось с их руководителями

Декан театроведческого факультета ГИТИСа — об объединении с продюсерским факультетом

Ректор ГИТИСа хочет объединить продюсерский и театроведческий факультеты

Также в вузе создадут кафедру звукорежиссуры

Ректор ГИТИСа хочет объединить продюсерский и театроведческий факультеты

Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов

Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов
Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах

В Перовском парке запускается проект «Литературные обеды в яблоневом саду»

В рамках проекта актёры и студенты ГИТИСа будут читать стихи в неформальной обстановке

В Перовском парке запускается проект «Литературные обеды в яблоневом саду»

ГИТИС возглавит новый ректор

Бывший ректор вуза Карина Мелик-Пашаева уволена, так как достигла максимального возраста

ГИТИС возглавит новый ректор