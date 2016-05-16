В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова
Он создал его вместе с медиастудией «С Е Т А П» и актером Василием Миролюбовым
В ММОМА пройдет выставка-перформанс к юбилею ГИТИСа
Мастер-классы и спектакли продлятся с 28 марта по 8 апреля
МХТ имени Чехова и ГИТИС уличили в нецелевом расходовании субсидий
Счетная палата выявила нарушения на 18 миллионов рублей
Студенты и преподаватели ГИТИСа — о скандале в вузе «Мы чувствуем себя крайне униженными, и нам не к кому больше обратиться»
Наталья Пивоварова прокомментировала сообщения о своем увольнении из ГИТИСа
Она заявила, что не может быть уволена, пока находится на больничном
Декана театроведческого факультета ГИТИСа увольняют за призывы к бунту
Студенты устроили на улице перформанс в знак протеста против объединения факультетов
Студенты ГИТИСа объявили о бойкоте занятий из-за слияния факультетов
Они требуют повторного созыва ученого совета в полном составе
Студенты ГИТИСа пожаловались Мединскому на объединение факультетов
Ректор университета заявил, что они не имеют права обсуждать подобные решения
Декан театроведческого факультета ГИТИСа — об объединении с продюсерским факультетом
Наталья Пивоварова утверждает, что объединение факультетов не обсуждалось с их руководителями
Ректор ГИТИСа хочет объединить продюсерский и театроведческий факультеты
Также в вузе создадут кафедру звукорежиссуры
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
В Перовском парке запускается проект «Литературные обеды в яблоневом саду»
В рамках проекта актёры и студенты ГИТИСа будут читать стихи в неформальной обстановке
ГИТИС возглавит новый ректор
Бывший ректор вуза Карина Мелик-Пашаева уволена, так как достигла максимального возраста