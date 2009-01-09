Пить глинтвейн только в крайнем случае
По словам нарколога Евгения Брюна, горячее вино можно пить в небольшом количестве, чтобы согреться
Московские власти не планируют разрешать продажу крепкого алкоголя в парках
В департаменте культуры предположили, что из алкогольных напитков в парках будет продаваться глинтвейн
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.
19 горячих напитков в Москве «Хот Тодди», чай с можжевельником, грог, имбирно-пряничный латте, Hot Jelly Punch, «Альпийский глинтвейн» и «Медный всадник» — The Village о 19 зимних напитках в московских кафе, барах и ресторанах.
19 горячих напитков в Москве «Хот Тодди», чай с можжевельником, грог, имбирно-пряничный латте, Hot Jelly Punch, «Альпийский глинтвейн» и «Медный всадник» — The Village о 19 зимних напитках в московских кафе, барах и ресторанах.
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».
Согревающие напитки Чтобы в эту серую зиму хоть как-то согреться и поднять себе настроение, я нашла рецепты необычных согревающих напитков, про которые все слышали, но не все пробовали, и приготовила их, соблюдая рецептуру. Вот, что получилось.
Самый зимний напиток (немного истории и рецептуры приготовления самого зимнего винного напитка)