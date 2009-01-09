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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пить глинтвейн только в крайнем случае

По словам нарколога Евгения Брюна, горячее вино можно пить в небольшом количестве, чтобы согреться

Пить глинтвейн только в крайнем случае

Московские власти не планируют разрешать продажу крепкого алкоголя в парках

В департаменте культуры предположили, что из алкогольных напитков в парках будет продаваться глинтвейн

Московские власти не планируют разрешать продажу крепкого алкоголя в парках

Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького

Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького
Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.

19 горячих напитков в Москве
19 горячих напитков в Москве «Хот Тодди», чай с можжевельником, грог, имбирно-пряничный латте, Hot Jelly Punch, «Альпийский глинтвейн» и «Медный всадник» — The Village о 19 зимних напитках в московских кафе, барах и ресторанах.
19 горячих напитков в Москве

19 горячих напитков в Москве
«Хот Тодди», чай с можжевельником, грог, имбирно-пряничный латте, Hot Jelly Punch, «Альпийский глинтвейн» и «Медный всадник» — The Village о 19 зимних напитках в московских кафе, барах и ресторанах.

В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького

В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького
Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».

Согревающие напитки Чтобы в эту серую зиму хоть как-то согреться и поднять себе настроение, я нашла рецепты необычных согревающих напитков, про которые все слышали, но не все пробовали, и приготовила их, соблюдая рецептуру. Вот, что получилось.

Согревающие напитки

Самый зимний напиток
Самый зимний напиток (немного истории и рецептуры приготовления самого зимнего винного напитка)
Самый зимний напиток

Самый зимний напиток
(немного истории и рецептуры приготовления самого зимнего винного напитка)