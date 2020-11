В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».

Редактор Алина Котлячкова Этой зимой на катке в парке Горького работает три полноценных кафе: «Мороз и солнце», «Медео» и филиал пекарни и кондитерской «Булка». Во всех ресторанах предлагают специальное быстрое меню с акцентом на горячие напитки, самый популярный из которых, конечно, глинтвейн.

«Медео» — новый проект Творческого объединения S-11, создателей «Солянки», «Дома быта» и «Лебединого озера» Небольшой уютный бар, где можно не только поесть и выпить в зале, но и сделать заказ прямо на катке. Для желающих перекусить во время катания сделали небольшой киоск и поставили высокие деревянные столы. В меню «Медео» — реплики из «Лебединого озера» и «Солянки», от бургеров до разных вариаций на тему тайской кухни: том-ям, лапша, рис и спринг-роллы. А у алкоголя здесь главная миссия — согревать, поэтому глинтвейн готовят из сухого вина и добавляют туда шот водки. Страница «Медео» на Facebook

«Булка» — филиал пекарни-кондитерской на Большой Грузинской В «Булку» в парке Горького можно заезжать прямо на коньках. В меню, помимо свежей выпечки и десертов, много горячей еды: супы, запеченные сэндвичи и пироги. Сэндвичи собирают и запекают на месте, а хлеб, который готовят вручную по французским технологиям и в каменной печи, везут из пекарни на Грузинской. Среди напитков много сортов кофе, который мелют непосредственно перед подачей, и глинтвейн из красного и белого вина. Помимо стандартных ингредиентов, в него добавляют апельсиновый сок, цедру и коньяк. Страница «Булки» на Facebook



«Мороз и солнце» — новое кафе Дмитрия Ямпольского и Мити Борисова , создателей «Маяка», «Жан-Жака» и «Джон Донна» Самое шумное и уютное место на катке. А цены — как и должны быть в быстром городском кафе. Меню постоянно меняется, но еда всегда горячая и сытная: суп в хлебе, паэлья, эльзасский шукрут, колбаски на гриле, блины и буритто. Также есть три сорта пива, чай, кофе, какао и недорогой глинтвейн, в который, ко всему прочему, кладут очень много фруктов. Страница «Мороз и солнце» на Facebook

10 ФАКТОВ О ГЛИНТВЕЙНЕ НА КАТКЕ Самый крепкий глинтвейн в парке Горького подают в кафе «Медео»: его готовят на вине крепостью 15 градусов и еще добавляют 40 граммов водки. Порция глинтвейна в «Медео» — 350 мл и стоит 320 рублей. А если покупать глинтвейн в киоске у катка, то порция будет меньше — 250 мл, но и стоит он уже 180 рублей. В состав глинтвейна в «Медео» входит чилийское вино, водка (40 граммов на порцию в зале и 30 граммов — если покупать на улице), яблоко, апельсин, лимон, палочка корицы, гвоздика и кардамон. Подслащивают напиток не сахаром, а вишневым джемом. В «Мороз и солнце» вход на коньках запрещен, но есть отдельное окно для выдачи закусок, кофе, чая и глинтвейна. Перекусить можно на улице у катка, рядом со столиками работают обогреватели. В «Мороз и солнце» глинтвейн фигурирует под названием «Напиток „Мороз и солнце“». Порция 200 мл стоит 150 рублей, состав довольно стандартный: вино, мед, специи и крупно порезанные фрукты — яблоки, апельсины и лимон. Здесь это самый популярный напиток: из каждой тысячи гостей его заказывают 800. В глинтвейн в «Булке» входят сухое испанское вино, яблоки, специи (корица, гвоздика и мускатный орех), мед, апельсиновый сок, апельсиновая цедра и коньяк. Стандартная порция 250 мл стоит 290 рублей. Глинтвейн в «Булке» подают очень горячим — температура напитка 75 °C. Поэтому если брать его навынос, то он не остынет очень долго.  При приготовлении глинтвейн ни в коем случае нельзя нагревать больше 80 °C, так как начинает испаряться алкоголь и пряности меняют аромат. Считается, что глинтвейн лучше готовить из красного сухого или легкого полусухого вина. Крепленое и десертное — слишком тяжелые вина для этого напитка. Классические пряности для глинтвейна — корица и гвоздика, но редко кто ограничивается этими ингредиентами. В ход идут мускатный орех, кардамон, лимонная и апельсиновая цедра, сухофрукты, имбирь, ваниль, мед, а также свежие фрукты: яблоки, апельсины и другие. GORKY PARK:

