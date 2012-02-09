В состав глинтвейна в «Медео» входит чилийское вино, водка (40 граммов на порцию в зале и 30 граммов — если покупать на улице), яблоко, апельсин, лимон, палочка корицы, гвоздика и кардамон. Подслащивают напиток не сахаром, а вишневым джемом.

В «Мороз и солнце» вход на коньках запрещен, но есть отдельное окно для выдачи закусок, кофе, чая и глинтвейна. Перекусить можно на улице у катка, рядом со столиками работают обогреватели.