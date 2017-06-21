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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?
Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?
Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?

Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?

Гринпис снова обыграл фильтры FaceApp. На этот раз экологи «состарили» Москву и Сочи

А также сибирскую тайгу, где сейчас полыхают пожары

Гринпис снова обыграл фильтры FaceApp. На этот раз экологи «состарили» Москву и Сочи

К 2050 году Москва по климату будет напоминать Детройт, а Петербург — столицу Болгарии

Средняя годовая температура в российских столицах может вырасти примерно на 3 градуса

К 2050 году Москва по климату будет напоминать Детройт, а Петербург — столицу Болгарии

Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время

Ученые не спешат связывать аномалию с глобальным потеплением

Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время

С начала века продолжительность лета в Москве увеличилась на полмесяца

В столице практически каждый месяц фиксируют аномально теплую погоду

С начала века продолжительность лета в Москве увеличилась на полмесяца

Последние четыре года стали самыми теплыми за всю историю

Климат меняется из-за рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере

Последние четыре года стали самыми теплыми за всю историю

В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми

Раньше в Москве было больше ядреных и солнечных зим

В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми

Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата

Цены на пиво в России могут вырасти на 30 %

Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата

Эксперты ООН предупредили о засухе и дефиците продуктов из-за глобального потепления

Специалисты считают, что избежать повышения температуры можно, сократив количество выбросов углекислого газа на 45 % к 2030 году

Эксперты ООН предупредили о засухе и дефиците продуктов из-за глобального потепления

Ученые предсказали глобальное потепление и экстремальную погоду весь XXI век

В частности, резко начнут повышаться зимние температуры

Ученые предсказали глобальное потепление и экстремальную погоду весь XXI век

Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации

Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

2017 год стал рекордно теплым для России

Новый рекорд синоптики связывают с глобальным потеплением

2017 год стал рекордно теплым для России

Россия потеряет до 2 % ВВП в год из-за глобального потепления

По словам главы Минсельхоза, скорость потепления в России в 2,5 раза выше средней по миру

Россия потеряет до 2 % ВВП в год из-за глобального потепления

Привыкать к резким чередованиям холода и жары

По словам главы Гидрометцентра, такие перемены связаны с глобальным потеплением

Привыкать к резким чередованиям холода и жары