Гринпис снова обыграл фильтры FaceApp. На этот раз экологи «состарили» Москву и Сочи
А также сибирскую тайгу, где сейчас полыхают пожары
К 2050 году Москва по климату будет напоминать Детройт, а Петербург — столицу Болгарии
Средняя годовая температура в российских столицах может вырасти примерно на 3 градуса
Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время
Ученые не спешат связывать аномалию с глобальным потеплением
С начала века продолжительность лета в Москве увеличилась на полмесяца
В столице практически каждый месяц фиксируют аномально теплую погоду
Последние четыре года стали самыми теплыми за всю историю
Климат меняется из-за рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере
В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми
Раньше в Москве было больше ядреных и солнечных зим
Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата
Цены на пиво в России могут вырасти на 30 %
Эксперты ООН предупредили о засухе и дефиците продуктов из-за глобального потепления
Специалисты считают, что избежать повышения температуры можно, сократив количество выбросов углекислого газа на 45 % к 2030 году
Ученые предсказали глобальное потепление и экстремальную погоду весь XXI век
В частности, резко начнут повышаться зимние температуры
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
2017 год стал рекордно теплым для России
Новый рекорд синоптики связывают с глобальным потеплением
Россия потеряет до 2 % ВВП в год из-за глобального потепления
По словам главы Минсельхоза, скорость потепления в России в 2,5 раза выше средней по миру
Привыкать к резким чередованиям холода и жары
По словам главы Гидрометцентра, такие перемены связаны с глобальным потеплением