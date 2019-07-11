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Новости11 июля 2019

К 2050 году Москва по климату будет напоминать Детройт, а Петербург — столицу Болгарии Средняя годовая температура в российских столицах может вырасти примерно на 3 градуса

РедакторРоман Чернянский

К 2050 году средняя годовая температура в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти примерно на 3 градуса в результате глобального потепления, следует из исследования Crowther Lab, созданной при Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

В российской столице самый жаркий месяц может стать на 5,5 градуса теплее, а в целом климат Москвы будет сравним с современным Детройтом. В Петербурге аналогичный прирост температуры может достигнуть 6,1 градуса, а в течение года город будет климатически напоминать столицу Болгарии Софию.

В целом ученые смоделировали возможные погодные изменения в 520 крупных городах мира. Так, Самара через три десятилетия станет похожа по своему климату на Бухарест, а Ростов-на-Дону — на македонский Скопье.

Хельсинки и Рига будут напоминать Вену, а Лондон — Барселону. В Тбилиси станет жарко как в Бишкеке, а в Киеве, Париже и Берлине — как в столице Австралии Канберре.

В 77 % городов произойдут значительные изменения. Города умеренных широт северного полушария станут по температуре словно на тысячу километров ближе к экватору, что грозит инфраструктуре и здоровью населения.

В то же время жители 22 % городов, среди которых — Джакарта, Сингапур и Куала-Лумпур, испытают на себе климатические условия, которые сейчас не встретить ни в одном большом городе Земли. «Мы абсолютно к такому не готовы. Подготовка к климатическим изменениям должна начинаться вчера», — заявил основатель Crowther Lab, профессор  Томас Кроутер.

Последние четыре года стали самыми теплыми в мире за всю историю наблюдений, а самым жарким месяцем оказался нынешний июнь. Только в Москве продолжительность теплого времени года за последние 19 лет увеличилась в среднем на две-три недели.

Пока самым теплым годом остается 2016-й: тогда температура на 1,2 градуса превышала доиндустриальный показатель. Общее потепление на 2 градуса серьезно повышает шансы возникновения глобальной засухи, пожаров и нехватки продовольствия, предупреждают эксперты ООН.

Источники: Crowther Lab, The Guardian

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Комментарии

1 комментарий
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A/Ariete / Lesser Ry

А города вроде Питера не затопят при таких условиях? Ужасно даже представить, с чем столкнётся Индия. У них и сейчас-то не сахар со смертельной жарой, а что будет в 2050?

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