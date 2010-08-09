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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пушкинский музей хочет попросить у Лувра «Мону Лизу» для экспозиции

Картину вывозили в СССР в 1974 году

Пушкинский музей хочет попросить у Лувра «Мону Лизу» для экспозиции

Хеллоуин в «Царицыно», органный концерт в ГМИИ и кулинарный мастер-класс

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Хеллоуин в «Царицыно», органный концерт в ГМИИ и кулинарный мастер-класс

В Пушкинском музее во время выставки Рафаэля пройдут лекции и поэтические вечера

Также посетителей ждут несколько музыкальных выступлений

В Пушкинском музее во время выставки Рафаэля пройдут лекции и поэтические вечера

Пушкинский музей запускает летний лекторий

Лекции будут проходить каждый четверг с 20:00 до 21:00 вплоть до 27 августа

Пушкинский музей запускает летний лекторий

Главное на неделе: события с 31 января по 6 февраля Выставки «Визуальные партитуры» в ГЦСИ, «Галлюцинация» в галерее Гельмана и групповая экспозиция «Кризис безобразия – II» в Paperworks gallery

Главное на неделе: события с 31 января по 6 февраля

На реконструкцию Пушкинского музея по проекту Фостера выделят 20 миллиардов рублей Правительство планирует выделить на реконструкцию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина около 20 млрд рублей

На реконструкцию Пушкинского музея по проекту Фостера выделят 20 миллиардов рублей

Крупнейшие музеи столицы закрываются из-за жары Крупнейшие столичные музеи меняют график своей работы из-за аномальной жары и смога. Так&nbsp;Государственный исторический музей, расположенный рядом с Красной площадью из-за сработавших датчиков задымления закрылся раньше времени, а на следующий день и вовсе закрылся. Об этом 9 августа сообщают РИА Новости.

Крупнейшие музеи столицы закрываются из-за жары