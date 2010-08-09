Пушкинский музей хочет попросить у Лувра «Мону Лизу» для экспозиции
Картину вывозили в СССР в 1974 году
Хеллоуин в «Царицыно», органный концерт в ГМИИ и кулинарный мастер-класс
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
В Пушкинском музее во время выставки Рафаэля пройдут лекции и поэтические вечера
Также посетителей ждут несколько музыкальных выступлений
Пушкинский музей запускает летний лекторий
Лекции будут проходить каждый четверг с 20:00 до 21:00 вплоть до 27 августа
Главное на неделе: события с 31 января по 6 февраля Выставки «Визуальные партитуры» в ГЦСИ, «Галлюцинация» в галерее Гельмана и групповая экспозиция «Кризис безобразия – II» в Paperworks gallery
На реконструкцию Пушкинского музея по проекту Фостера выделят 20 миллиардов рублей Правительство планирует выделить на реконструкцию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина около 20 млрд рублей
Крупнейшие музеи столицы закрываются из-за жары Крупнейшие столичные музеи меняют график своей работы из-за аномальной жары и смога. Так Государственный исторический музей, расположенный рядом с Красной площадью из-за сработавших датчиков задымления закрылся раньше времени, а на следующий день и вовсе закрылся. Об этом 9 августа сообщают РИА Новости.