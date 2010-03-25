Гольф и яхты по карману: Где позаниматься дорогими видами спорта недорого Как попробовать поймать ветер парусом, отправить мяч в лунку и полетать над городом
Гольф и яхты по карману: Где позаниматься дорогими видами спорта недорого Как попробовать поймать ветер парусом, отправить мяч в лунку и полетать над городом
Рядом со «Сколково» появятся поля для гольфа
Под строительство полей выделят 50 тысяч квадратных метров земли
На «Красном Октябре» открылся гольф-клуб
Самая большая в России крытая гольф-площадка City Golf заработала на территории «Красного Октября».
В «Лужниках» открывается Академия гольфа
На территории олимпийского комплекса «Лужники» до конца 2012 года откроется гольф-клуб, включающий в себя главное здание Академии гольфа.
В Москве построят гольф-клуб площадью 35 гектар В районе улицы Нижние Мневники в Москве будет построен гольф-клуб площадью 35 гектар. Проект разрабатывает корпорация «Интеко» Елены Батуриной, сообщает 3 сентября BFM.
Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии Кто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...