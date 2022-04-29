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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Летняя Универсиада-2023 не состоится в Екатеринбурге
29 апреля 2022

Летняя Универсиада-2023 не состоится в Екатеринбурге

Сборные России и Беларуси отстранили от чемпионата мира по хоккею
обновлено27 мая 2022

Сборные России и Беларуси отстранили от чемпионата мира по хоккею

Без соревнований, трансляций, фан-токенов и лыж: Чего лишился российский спорт из-за «спецоперации»
Без соревнований, трансляций, фан-токенов и лыж: Чего лишился российский спорт из-за «спецоперации»
Без соревнований, трансляций, фан-токенов и лыж: Чего лишился российский спорт из-за «спецоперации»

Без соревнований, трансляций, фан-токенов и лыж: Чего лишился российский спорт из-за «спецоперации»

Теннисистов из России и Беларуси не допустят до Уимблдона
20 апреля 2022

Теннисистов из России и Беларуси не допустят до Уимблдона

Минспорт и Олимпийский комитет создадут систему внутренних соревнований
17 марта 2022

Минспорт и Олимпийский комитет создадут систему внутренних соревнований

обновлено1 марта 2022

Россию отстранили от международных соревнований по баскетболу

Международная федерация плавания лишила Владимира Путина ордена организации
обновлено1 марта 2022

Международная федерация плавания лишила Владимира Путина ордена организации

Российских паралимпийцев допустили до игр в Пекине
обновлено2 марта 2022

Российских паралимпийцев допустили до игр в Пекине

25 февраля 2022

Гран-при России отменен на фоне «спецоперации» в Украине

Кроме пены для бритья:
Спецпроект
Кроме пены для бритья: Что подарить мужчине на 23 Февраля
Кроме пены для бритья:
Спецпроект

Кроме пены для бритья:
Что подарить мужчине на 23 Февраля

Камеры на спортивных стадионах свяжут с системой Fan ID
17 февраля 2022

Камеры на спортивных стадионах свяжут с системой Fan ID

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок? Эксперимент The Village
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Эксперимент The Village

12 января 2022

На Apple Fitness+ появились подборки тренировок и аудиогиды для пробежек

5 хороших привычек, которые стоит приобрести в новом году
5 хороших привычек, которые стоит приобрести в новом году
5 хороших привычек, которые стоит приобрести в новом году

5 хороших привычек, которые стоит приобрести в новом году

Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
Промо
Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
Промо

Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой

Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
Спецпроект
Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
Спецпроект

Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон

Полезные привычки: Как все-таки начать больше читать, двигаться и лучше спать
Промо
Полезные привычки: Как все-таки начать больше читать, двигаться и лучше спать
Полезные привычки: Как все-таки начать больше читать, двигаться и лучше спать
Промо

Полезные привычки: Как все-таки начать больше читать, двигаться и лучше спать

Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка И другие стартапы от школьников и студентов
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо

Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
И другие стартапы от школьников и студентов

Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте
27 октября 2021

Fitmost проведет онлайн-фестиваль с тренировками и лекциями о спорте

Рейтинг
8 августа 2021

Чем закончилась Олимпиада в Токио

Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями
Спецпроект
Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями
Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями
Спецпроект

Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями

13 июня 2021

Спортивного журналиста и мундепа Москвы не пустили на Евро-2020. Они связали это с участием в протестах

Угроза
31 мая 2021

Абонементы в российские фитнес-клубы станут дороже

Тело + сознание: Почему одно не работает без другого
Спецпроект
Тело + сознание: Почему одно не работает без другого И почему важно, чтобы тренировки были комплексными
Тело + сознание: Почему одно не работает без другого
Спецпроект

Тело + сознание: Почему одно не работает без другого
И почему важно, чтобы тренировки были комплексными

Oysho запустит челлендж Total Body Workout. Для тех, кто готов превратить спорт в привычку
11 января 2021

Oysho запустит челлендж Total Body Workout. Для тех, кто готов превратить спорт в привычку

Oysho проведет онлайн-занятия по йоге и боксу
29 декабря 2020

Oysho проведет онлайн-занятия по йоге и боксу

17 декабря 2020

Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года

В «Европейском» откроется зона спортивных развлечений Round 1
13 декабря 2020

В «Европейском» откроется зона спортивных развлечений Round 1

Как будет выглядеть сквер около станции БКЛ «Проспект Вернадского»
Галерея
7 ноября 2020

Как будет выглядеть сквер около станции БКЛ «Проспект Вернадского»

Предложение дня
6 октября 2020

Давать скидки в спортивных магазинах тем, кто сдал ГТО

Спортивный бренд Fila запустил онлайн-магазин в России
6 октября 2020

Спортивный бренд Fila запустил онлайн-магазин в России

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards
16 сентября 2020

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

На балконе «Брикет Маркета» пройдут бесплатные занятия йогой
19 августа 2020

На балконе «Брикет Маркета» пройдут бесплатные занятия йогой

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»
17 августа 2020

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет И какой вид активности выбрать для себя
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
И какой вид активности выбрать для себя

В парках Москвы начнутся бесплатные тренировки
6 августа 2020

В парках Москвы начнутся бесплатные тренировки

Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок

С соблюдением социальной дистанции

Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок

Кроссовки из переработанных материалов Reebok

Спортивная марка запустила более экологичную коллекцию

Кроссовки из переработанных материалов Reebok

Для прогулки, йоги и занятий спортом: Как правильно выбрать сапборд
Для прогулки, йоги и занятий спортом: Как правильно выбрать сапборд Правила основателя движения Uralsurf Михи Пальцева
Для прогулки, йоги и занятий спортом: Как правильно выбрать сапборд

Для прогулки, йоги и занятий спортом: Как правильно выбрать сапборд
Правила основателя движения Uralsurf Михи Пальцева

Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами

Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»

Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами

Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках»

Здание откроют осенью 2021 года

Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках»

Ввести налоговые льготы для родителей, чьи дети занимаются спортом

Родители смогут вернуть до 50 тысяч рублей в год

Ввести налоговые льготы для родителей, чьи дети занимаются спортом

В парках Москвы начнутся бесплатные занятия йогой

Понадобится только коврик

В парках Москвы начнутся бесплатные занятия йогой

Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны
Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны Если вы хотите вернуться к офлайн-тренировкам в условиях эпидемии
Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны

Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны
Если вы хотите вернуться к офлайн-тренировкам в условиях эпидемии

Редакция тестирует онлайн-тренировки
Редакция тестирует онлайн-тренировки Вернемся ли мы в зал после карантина?
Редакция тестирует онлайн-тренировки

Редакция тестирует онлайн-тренировки
Вернемся ли мы в зал после карантина?

Вредно ли заниматься спортом в маске?
Вредно ли заниматься спортом в маске? И есть ли в ней толк на прогулке
Вредно ли заниматься спортом в маске?

Вредно ли заниматься спортом в маске?
И есть ли в ней толк на прогулке

Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат

Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику

Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат

Россияне активно покупают велосипеды

Спрос на них вырос больше, чем на треть

Россияне активно покупают велосипеды

Почему сериал о Майкле Джордане The Last Dance стал самой популярной документалкой в мире
Почему сериал о Майкле Джордане The Last Dance стал самой популярной документалкой в мире Джордан снова попытался доказать всем, что он лучший. И у него снова получилось
Почему сериал о Майкле Джордане The Last Dance стал самой популярной документалкой в мире

Почему сериал о Майкле Джордане The Last Dance стал самой популярной документалкой в мире
Джордан снова попытался доказать всем, что он лучший. И у него снова получилось

Одежда для спорта и комфортной самоизоляции от Nnedre и «Спортивной секции»

Футболки, легинсы и худи из мягкого хлопка

Одежда для спорта и комфортной самоизоляции от Nnedre и «Спортивной секции»

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Занятия бесплатные и без привязки ко времени

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном

Власти решили довести до ума долгострой в Турчаниновом переулке

Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном

Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки

Дома придется сидеть еще долго

Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки

Как выбрать фитбол, массажный ролл и упоры для отжиманий дома
Как выбрать фитбол, массажный ролл и упоры для отжиманий дома 17 аксессуаров для спорта, подобранных школой #Sekta
Как выбрать фитбол, массажный ролл и упоры для отжиманий дома

Как выбрать фитбол, массажный ролл и упоры для отжиманий дома
17 аксессуаров для спорта, подобранных школой #Sekta

Fitmost на время закрытия фитнес-студий запустил live-тренировки

К сожалению, не бесплатные

Fitmost на время закрытия фитнес-студий запустил live-тренировки

Как тренироваться дома
Как тренироваться дома И вытеснит ли интернет походы в зал
Как тренироваться дома

Как тренироваться дома
И вытеснит ли интернет походы в зал

Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции

Самое время для ремонта, настолок и секса

Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции

В Москве закрыли фитнес-центры, бассейны и бани

Когда они откроются снова, неясно

В Москве закрыли фитнес-центры, бассейны и бани

Евро-2020 перенесли на год. Четыре игры должны были провести в Петербурге

Теперь турнир планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года

Евро-2020 перенесли на год. Четыре игры должны были провести в Петербурге

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ