Гольф и яхты по карману: Где позаниматься дорогими видами спорта недорого Как попробовать поймать ветер парусом, отправить мяч в лунку и полетать над городом
Гольф и яхты по карману: Где позаниматься дорогими видами спорта недорого Как попробовать поймать ветер парусом, отправить мяч в лунку и полетать над городом
Рядом со «Сколково» появятся поля для гольфа
Под строительство полей выделят 50 тысяч квадратных метров земли
Рядом со «Сколково» появятся поля для гольфа Под строительство полей выделят 50 тысяч квадратных метров земли
На «Красном Октябре» открылся гольф-клуб
Самая большая в России крытая гольф-площадка City Golf заработала на территории «Красного Октября».
На «Красном Октябре» открылся гольф-клуб Самая большая в России крытая гольф-площадка City Golf заработала на территории «Красного Октября».
В «Лужниках» открывается Академия гольфа
На территории олимпийского комплекса «Лужники» до конца 2012 года откроется гольф-клуб, включающий в себя главное здание Академии гольфа.
В «Лужниках» открывается Академия гольфа На территории олимпийского комплекса «Лужники» до конца 2012 года откроется гольф-клуб, включающий в себя главное здание Академии гольфа.
В Москве построят гольф-клуб площадью 35 гектар В районе улицы Нижние Мневники в Москве будет построен гольф-клуб площадью 35 гектар. Проект разрабатывает корпорация «Интеко» Елены Батуриной, сообщает 3 сентября BFM.
В Москве построят гольф-клуб площадью 35 гектар В районе улицы Нижние Мневники в Москве будет построен гольф-клуб площадью 35 гектар. Проект разрабатывает корпорация «Интеко» Елены Батуриной, сообщает 3 сентября BFM.
Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии Кто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...