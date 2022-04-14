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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?
ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?
ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?

ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?

ООН: Происходящее в Украине угрожает голодом и нищетой пятой части населения Земли
14 апреля 2022

ООН: Происходящее в Украине угрожает голодом и нищетой пятой части населения Земли

Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов

Акция пройдет в рамках серии мероприятий «Смена Food Waste» на Даниловском рынке

Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов

Закрылся сервис быстрой доставки еды «Голод» (обновлено)

Проект начал работать полтора года назад

Закрылся сервис быстрой доставки еды «Голод» (обновлено)

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод»

У сервиса нет минимальной стоимости заказа, а доставка обойдётся в 47 рублей

В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод»