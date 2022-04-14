ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?
ООН говорит, что ***** в Украине может привести к голоду. О чем речь? Россию это тоже затронет?
Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов
Акция пройдет в рамках серии мероприятий «Смена Food Waste» на Даниловском рынке
Закрылся сервис быстрой доставки еды «Голод» (обновлено)
Проект начал работать полтора года назад
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод»
У сервиса нет минимальной стоимости заказа, а доставка обойдётся в 47 рублей