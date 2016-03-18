Новости
Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов
Акция пройдет в рамках серии мероприятий «Смена Food Waste» на Даниловском рынке
Новости
Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов Акция пройдет в рамках серии мероприятий «Смена Food Waste» на Даниловском рынке
Новости
Закрылся сервис быстрой доставки еды «Голод» (обновлено)
Проект начал работать полтора года назад
Новости
Закрылся сервис быстрой доставки еды «Голод» (обновлено) Проект начал работать полтора года назад
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минутThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новости ресторанов
В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод»
У сервиса нет минимальной стоимости заказа, а доставка обойдётся в 47 рублей
Новости ресторанов