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Новости

Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов

Акция пройдет в рамках серии мероприятий «Смена Food Waste» на Даниловском рынке

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Новости

Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов Акция пройдет в рамках серии мероприятий «Смена Food Waste» на Даниловском рынке

Новости

Закрылся сервис быстрой доставки еды «Голод» (обновлено)

Проект начал работать полтора года назад

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Новости

Закрылся сервис быстрой доставки еды «Голод» (обновлено) Проект начал работать полтора года назад

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минутThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Открытия недели

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новости ресторанов

В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод»

У сервиса нет минимальной стоимости заказа, а доставка обойдётся в 47 рублей

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Новости ресторанов

В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод» У сервиса нет минимальной стоимости заказа, а доставка обойдётся в 47 рублей