Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Расследование: Во время выборов в Госдуму 2021 года вбросили 17 миллионов голосов

Расследование: Во время выборов в Госдуму 2021 года вбросили 17 миллионов голосов

обновлено4 июля 2022

Территорию у посольства Великобритании в Москве назовут в честь ЛНР

2 февраля 2022

«Голос»: В России 10-11 миллионов человек лишены права избираться

Москвичи проголосуют за временные уличные веранды
14 декабря 2021

Москвичи проголосуют за временные уличные веранды

Ссылка дня
31 августа 2021

Сайт «Ваш выбор» для приема жалоб от бюджетников, которых принуждают к голосованию

23 августа 2021

«РБК»: Мэрия Москвы планирует довести число голосующих онлайн до 2 миллионов человек

От Ботанического сада до «Сокольников»: Вдоль Яузы проложат велопешеходный маршрут
12 августа 2021

От Ботанического сада до «Сокольников»: Вдоль Яузы проложат велопешеходный маршрут

15 июня 2021

В интернете появились клоны «Умного голосования»

4 сентября 2020

Суд арестовал директора «Открытой России» Андрея Пивоварова из-за сбора подписей против поправок

Цифра дня
31 августа 2020

Сколько москвичей выступают против электронного голосования

28 августа 2020

К Марату Гельману пришли с обыском по делу россиянки, которая трижды проголосовала по Конституции в Израиле

Москвичи выберут, какой парк поместят на карту «Тройка»
20 августа 2020

Москвичи выберут, какой парк поместят на карту «Тройка»

Цифра дня
7 августа 2020

Сколько россиян верят в честность голосования по поправкам в Конституцию

7 августа 2020

Суды не приняли иски журналистов «Би‑би‑си», которые вынесли свои бюллетени с голосования по поправкам

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской
4 августа 2020

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской

4 августа 2020

Персональные данные участников электронного голосования по Конституции выставили на продажу

«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет

Новые правила голосования направлены на ограничение прав граждан

«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет

ЦИК подтвердил, что голосование на сентябрьских выборах будет идти три дня (обновлено)

Хотя по закону это невозможно

ЦИК подтвердил, что голосование на сентябрьских выборах будет идти три дня (обновлено)

ЦИК спросил в твиттере, удобно ли голосовать три дня. Потом удалил опрос, но Памфилова его вернула

До этого назвав его глупостью и соревнованием ботов

ЦИК спросил в твиттере, удобно ли голосовать три дня. Потом удалил опрос, но Памфилова его вернула

Госдума приняла закон о многодневном голосовании. Это может повысить количество фальсификаций

Эксперты называют новые правила «покушением на права кандидатов и партий»

Госдума приняла закон о многодневном голосовании. Это может повысить количество фальсификаций

В Москве уволили главу УИК из-за подмены членов комиссии

Это уже второй случай увольнения главы участка после голосования по поправкам в Конституцию

В Москве уволили главу УИК из-за подмены членов комиссии

Госдума: YouTube вмешивался в голосование по поправкам в Конституцию

Платформа якобы специально выдавала негативные ролики

Госдума: YouTube вмешивался в голосование по поправкам в Конституцию

«Кампания „Нет!“» соберет на Пушкинской площади подписи за отмену итогов голосования. Вместо митинга

Активисты не сдаются

«Кампания „Нет!“» соберет на Пушкинской площади подписи за отмену итогов голосования. Вместо митинга

В даркнете появилась база данных с паспортными данными интернет-избирателей

После расследования «Медузы»

В даркнете появилась база данных с паспортными данными интернет-избирателей

«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе

В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов

«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе

Руководителям УИКов назначили премию за успешное голосование. Договоры оформили задним числом

Выплаты в несколько раз больше, чем у рядовых работников комиссий

Руководителям УИКов назначили премию за успешное голосование. Договоры оформили задним числом

Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода

Победителю достанется iPad Pro

Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода

В Москве уволили главу избирательного участка после вброса бюллетеней

Дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы

В Москве уволили главу избирательного участка после вброса бюллетеней

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года

Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года

Поправки в Конституцию вступят в силу уже 4 июля

Долго думать не пришлось

Поправки в Конституцию вступят в силу уже 4 июля

Сделать 1 июля Днем Конституции

И устроить выходной

Сделать 1 июля Днем Конституции

Крупнейшая фальсификация с начала века: Аналитики — о реальной поддержке поправок

Речь идет более чем о 20 миллионах приписанных голосов «за»

Крупнейшая фальсификация с начала века: Аналитики — о реальной поддержке поправок

У главы московского избиркома во время голосования обнаружили коронавирус. Участок не закрыли

Сначала Конституция — потом карантин

У главы московского избиркома во время голосования обнаружили коронавирус. Участок не закрыли

Дмитрий Песков — о триумфе Путина

Никто в Кремле, оказывается, такого не ожидал

Дмитрий Песков — о триумфе Путина

Глава ЦИК — о доказательстве честного подсчета голосов

У Памфиловой все очень просто

Глава ЦИК — о доказательстве честного подсчета голосов

Протестные Хамовники против провластного Арбата: Как Москва проголосовала по поправкам в Конституцию

В каких районах хотят вечного Путина

Протестные Хамовники против провластного Арбата: Как Москва проголосовала по поправкам в Конституцию

ЦИК обработал все протоколы. Только один регион проголосовал против поправок

И это не Москва

ЦИК обработал все протоколы. Только один регион проголосовал против поправок

На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек

Чтобы избежать двойного голосования (или нет)

На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек

«Бывает»: Полиция сломала руку журналисту «Медиазоны» — как на это отреагировали чиновники

Все мы живые люди, и никто его не толкал

«Бывает»: Полиция сломала руку журналисту «Медиазоны» — как на это отреагировали чиновники

Журналисту «Медиазоны» сломали руку на петербургском избирательном участке

На Давида Френкеля напали полицейский и наблюдатель

Журналисту «Медиазоны» сломали руку на петербургском избирательном участке

ВЦИОМ и ФОМ опубликовали данные экзитполов. Результаты показывают победу сторонников поправок

Первые данные, как голосуют россияне

ВЦИОМ и ФОМ опубликовали данные экзитполов. Результаты показывают победу сторонников поправок

Москвичи обнаружили, что за них уже проголосовали на дому. Наблюдатели сообщают о накручивании явки

ЦИК просят начать проверку фальсификации документов и результатов голосования

Москвичи обнаружили, что за них уже проголосовали на дому. Наблюдатели сообщают о накручивании явки

В Израиле россиянка трижды проголосовала по поправкам в Конституцию

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы

В Израиле россиянка трижды проголосовала по поправкам в Конституцию

Началось голосование за лучшие городские проекты. The Village номинировали на премию

MUF Community Awards вручают каждый год за лучшие инициативы в 13 областях

Началось голосование за лучшие городские проекты. The Village номинировали на премию

За Конституцию можно проголосовать дважды. К Лобкову, который это доказал, приехала полиция

За такие эксперименты грозит от 30 тысяч рублей штрафа до четырех лет колонии

За Конституцию можно проголосовать дважды. К Лобкову, который это доказал, приехала полиция

Элла Памфилова — о том, почему ЦИК может менять правила голосования во время его проведения

У России, как обычно, особый путь

Элла Памфилова — о том, почему ЦИК может менять правила голосования во время его проведения

В некоторых округах на электронное голосование зарегистрировались аномальное количество человек

И это не центр

В некоторых округах на электронное голосование зарегистрировались аномальное количество человек

«Медуза» нашла сервис, с помощью которого будут следить за явкой бюджетников на голосование

Его будут использовать более десятка крупных компаний

«Медуза» нашла сервис, с помощью которого будут следить за явкой бюджетников на голосование

Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам

На саму программу «Миллион призов» выделили 10 миллиардов рублей

Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам

Сколько москвичей поддерживают поправки в Конституцию

И сколько выступают против обнуления сроков Путина

Сколько москвичей поддерживают поправки в Конституцию

Сколько россиян не верят, что голосование по поправкам пройдет честно

Хотя в безопасности никто не сомневается

Сколько россиян не верят, что голосование по поправкам пройдет честно

«Открытые медиа»: Члены московских избиркомов массово отказываются работать на голосовании

Мосгоризбирком: «Неправда»

«Открытые медиа»: Члены московских избиркомов массово отказываются работать на голосовании

К журналисту «Дождя» приехала полиция из-за репортажа о скупке голосов в поддержку поправок

Сотрудники начали расследование

К журналисту «Дождя» приехала полиция из-за репортажа о скупке голосов в поддержку поправок

Бюджетники, подставные симки и другие хитрости: Как мэрия повышает явку на голосование

И как набирает голоса за поправки

Бюджетники, подставные симки и другие хитрости: Как мэрия повышает явку на голосование

Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию
Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию Зовите друзей на участки
Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию

Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию
Зовите друзей на участки

На Навального завели дело о клевете против ветерана

Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки

На Навального завели дело о клевете против ветерана

Частные фирмы тоже сгоняют своих сотрудников на голосование. Так уже сделал ПИК

А потом назвал это информационной рассылкой

Частные фирмы тоже сгоняют своих сотрудников на голосование. Так уже сделал ПИК

«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию

А кому это больше всех нужно

«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию

«Открытые медиа»: Московские учителя пожаловались, что их заставляют голосовать за поправки

В противном случае сотрудникам грозит увольнение

«Открытые медиа»: Московские учителя пожаловались, что их заставляют голосовать за поправки

Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин

В преддверии голосования по поправкам жителям подняли настроение

Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ