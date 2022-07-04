Сайт «Ваш выбор» для приема жалоб от бюджетников, которых принуждают к голосованию
Суд арестовал директора «Открытой России» Андрея Пивоварова из-за сбора подписей против поправок
К Марату Гельману пришли с обыском по делу россиянки, которая трижды проголосовала по Конституции в Израиле
Суды не приняли иски журналистов «Би‑би‑си», которые вынесли свои бюллетени с голосования по поправкам
Персональные данные участников электронного голосования по Конституции выставили на продажу
«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет
Новые правила голосования направлены на ограничение прав граждан
ЦИК подтвердил, что голосование на сентябрьских выборах будет идти три дня (обновлено)
Хотя по закону это невозможно
ЦИК спросил в твиттере, удобно ли голосовать три дня. Потом удалил опрос, но Памфилова его вернула
До этого назвав его глупостью и соревнованием ботов
Госдума приняла закон о многодневном голосовании. Это может повысить количество фальсификаций
Эксперты называют новые правила «покушением на права кандидатов и партий»
В Москве уволили главу УИК из-за подмены членов комиссии
Это уже второй случай увольнения главы участка после голосования по поправкам в Конституцию
Госдума: YouTube вмешивался в голосование по поправкам в Конституцию
Платформа якобы специально выдавала негативные ролики
«Кампания „Нет!“» соберет на Пушкинской площади подписи за отмену итогов голосования. Вместо митинга
Активисты не сдаются
В даркнете появилась база данных с паспортными данными интернет-избирателей
После расследования «Медузы»
«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе
В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов
Руководителям УИКов назначили премию за успешное голосование. Договоры оформили задним числом
Выплаты в несколько раз больше, чем у рядовых работников комиссий
Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода
Победителю достанется iPad Pro
В Москве уволили главу избирательного участка после вброса бюллетеней
Дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года
Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Крупнейшая фальсификация с начала века: Аналитики — о реальной поддержке поправок
Речь идет более чем о 20 миллионах приписанных голосов «за»
У главы московского избиркома во время голосования обнаружили коронавирус. Участок не закрыли
Сначала Конституция — потом карантин
Протестные Хамовники против провластного Арбата: Как Москва проголосовала по поправкам в Конституцию
В каких районах хотят вечного Путина
На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек
Чтобы избежать двойного голосования (или нет)
«Бывает»: Полиция сломала руку журналисту «Медиазоны» — как на это отреагировали чиновники
Все мы живые люди, и никто его не толкал
Журналисту «Медиазоны» сломали руку на петербургском избирательном участке
На Давида Френкеля напали полицейский и наблюдатель
ВЦИОМ и ФОМ опубликовали данные экзитполов. Результаты показывают победу сторонников поправок
Первые данные, как голосуют россияне
Москвичи обнаружили, что за них уже проголосовали на дому. Наблюдатели сообщают о накручивании явки
ЦИК просят начать проверку фальсификации документов и результатов голосования
В Израиле россиянка трижды проголосовала по поправкам в Конституцию
Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы
Началось голосование за лучшие городские проекты. The Village номинировали на премию
MUF Community Awards вручают каждый год за лучшие инициативы в 13 областях
За Конституцию можно проголосовать дважды. К Лобкову, который это доказал, приехала полиция
За такие эксперименты грозит от 30 тысяч рублей штрафа до четырех лет колонии
Элла Памфилова — о том, почему ЦИК может менять правила голосования во время его проведения
У России, как обычно, особый путь
В некоторых округах на электронное голосование зарегистрировались аномальное количество человек
И это не центр
«Медуза» нашла сервис, с помощью которого будут следить за явкой бюджетников на голосование
Его будут использовать более десятка крупных компаний
Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам
На саму программу «Миллион призов» выделили 10 миллиардов рублей
Сколько москвичей поддерживают поправки в Конституцию
И сколько выступают против обнуления сроков Путина
Сколько россиян не верят, что голосование по поправкам пройдет честно
Хотя в безопасности никто не сомневается
«Открытые медиа»: Члены московских избиркомов массово отказываются работать на голосовании
Мосгоризбирком: «Неправда»
К журналисту «Дождя» приехала полиция из-за репортажа о скупке голосов в поддержку поправок
Сотрудники начали расследование
Бюджетники, подставные симки и другие хитрости: Как мэрия повышает явку на голосование
И как набирает голоса за поправки
На Навального завели дело о клевете против ветерана
Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки
Частные фирмы тоже сгоняют своих сотрудников на голосование. Так уже сделал ПИК
А потом назвал это информационной рассылкой
«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию
А кому это больше всех нужно
«Открытые медиа»: Московские учителя пожаловались, что их заставляют голосовать за поправки
В противном случае сотрудникам грозит увольнение
Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин
В преддверии голосования по поправкам жителям подняли настроение