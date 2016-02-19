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МЫ В СОЦСЕТЯХ

19 мифов об аллергии — и их разоблачение
19 мифов об аллергии — и их разоблачение А еще список неработающих лекарств
19 мифов об аллергии — и их разоблачение

19 мифов об аллергии — и их разоблачение
А еще список неработающих лекарств

Ограничить рекламу гомеопатии

По мнению сенатора Антона Белякова, гомеопатией часто заменяют реальное лечение серьезных заболеваний

Ограничить рекламу гомеопатии

Сколько россиян доверяют народной медицине

Доля скептиков за последние семь лет увеличилась

Сколько россиян доверяют народной медицине

Сколько россиян не знают значение слова «гомеопатия»

42 % опрошенных говорят, что гомеопатия им помогала часто

Сколько россиян не знают значение слова «гомеопатия»

Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств
Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств The Village выяснил, как понять, что предлагают аптекари и врачи
Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств

Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств
The Village выяснил, как понять, что предлагают аптекари и врачи

Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов
Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов Уволенный после публикации статьи ученый рассказал, с чем именно борются его коллеги
Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов

Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов
Уволенный после публикации статьи ученый рассказал, с чем именно борются его коллеги

Уволен один из авторов меморандума о гомеопатии

Меморандум признал гомеопатию «антинаучной»

Уволен один из авторов меморандума о гомеопатии

Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии

В составе группы будут гомеопаты

Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии

РАН признала гомеопатию антинаучной и опасной для пациентов

Ученые посоветовали запретить рекламу гомеопатических средств и изъять их из клиник

РАН признала гомеопатию антинаучной и опасной для пациентов

Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах

Петицию опубликовали выпускники университета имени Сеченова

Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах

Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»

Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой

Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе