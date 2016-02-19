Ограничить рекламу гомеопатии
По мнению сенатора Антона Белякова, гомеопатией часто заменяют реальное лечение серьезных заболеваний
Сколько россиян не знают значение слова «гомеопатия»
42 % опрошенных говорят, что гомеопатия им помогала часто
Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств The Village выяснил, как понять, что предлагают аптекари и врачи
Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств The Village выяснил, как понять, что предлагают аптекари и врачи
Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов Уволенный после публикации статьи ученый рассказал, с чем именно борются его коллеги
Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов Уволенный после публикации статьи ученый рассказал, с чем именно борются его коллеги
РАН признала гомеопатию антинаучной и опасной для пациентов
Ученые посоветовали запретить рекламу гомеопатических средств и изъять их из клиник
Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах
Петицию опубликовали выпускники университета имени Сеченова
Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»
Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой