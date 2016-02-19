Новости
Ограничить рекламу гомеопатии
По мнению сенатора Антона Белякова, гомеопатией часто заменяют реальное лечение серьезных заболеваний
Новости
Ограничить рекламу гомеопатии По мнению сенатора Антона Белякова, гомеопатией часто заменяют реальное лечение серьезных заболеваний
Город
Сколько россиян доверяют народной медицине Доля скептиков за последние семь лет увеличилась
Ситуация
Сколько россиян не знают значение слова «гомеопатия»
42 % опрошенных говорят, что гомеопатия им помогала часто
Ситуация
Сколько россиян не знают значение слова «гомеопатия» 42 % опрошенных говорят, что гомеопатия им помогала часто
Инструкция
Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарствThe Village выяснил, как понять, что предлагают аптекари и врачи
Инструкция
Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств The Village выяснил, как понять, что предлагают аптекари и врачи
Прямая речь
Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентовУволенный после публикации статьи ученый рассказал, с чем именно борются его коллеги
Прямая речь
Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов Уволенный после публикации статьи ученый рассказал, с чем именно борются его коллеги
Город
Уволен один из авторов меморандума о гомеопатии Меморандум признал гомеопатию «антинаучной»
Ситуация
Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии В составе группы будут гомеопаты
Ситуация
РАН признала гомеопатию антинаучной и опасной для пациентов
Ученые посоветовали запретить рекламу гомеопатических средств и изъять их из клиник
Ситуация
РАН признала гомеопатию антинаучной и опасной для пациентов Ученые посоветовали запретить рекламу гомеопатических средств и изъять их из клиник
Город
Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах
Петицию опубликовали выпускники университета имени Сеченова
Город
Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах Петицию опубликовали выпускники университета имени Сеченова
Ситуация
Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»
Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой
Ситуация
Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света» Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой
Что нового
Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе
Что нового