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Новости

Ограничить рекламу гомеопатии

По мнению сенатора Антона Белякова, гомеопатией часто заменяют реальное лечение серьезных заболеваний

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Новости

Ограничить рекламу гомеопатии По мнению сенатора Антона Белякова, гомеопатией часто заменяют реальное лечение серьезных заболеваний

Город

Сколько россиян доверяют народной медицине

Доля скептиков за последние семь лет увеличилась

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Город

Сколько россиян доверяют народной медицине Доля скептиков за последние семь лет увеличилась

Ситуация

Сколько россиян не знают значение слова «гомеопатия»

42 % опрошенных говорят, что гомеопатия им помогала часто

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Ситуация

Сколько россиян не знают значение слова «гомеопатия» 42 % опрошенных говорят, что гомеопатия им помогала часто

Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств
Инструкция
Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарствThe Village выяснил, как понять, что предлагают аптекари и врачи
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Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств
Инструкция

Как отличить гомеопатические препараты от остальных лекарств The Village выяснил, как понять, что предлагают аптекари и врачи

Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов
Прямая речь
Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентовУволенный после публикации статьи ученый рассказал, с чем именно борются его коллеги
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Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов
Прямая речь

Автор меморандума о гомеопатии — о том, как вводят в заблуждение пациентов Уволенный после публикации статьи ученый рассказал, с чем именно борются его коллеги

Город

Уволен один из авторов меморандума о гомеопатии

Меморандум признал гомеопатию «антинаучной»

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Город

Уволен один из авторов меморандума о гомеопатии Меморандум признал гомеопатию «антинаучной»

Ситуация

Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии

В составе группы будут гомеопаты

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Ситуация

Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии В составе группы будут гомеопаты

Ситуация

РАН признала гомеопатию антинаучной и опасной для пациентов

Ученые посоветовали запретить рекламу гомеопатических средств и изъять их из клиник

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Ситуация

РАН признала гомеопатию антинаучной и опасной для пациентов Ученые посоветовали запретить рекламу гомеопатических средств и изъять их из клиник

Город

Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах

Петицию опубликовали выпускники университета имени Сеченова

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Город

Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах Петицию опубликовали выпускники университета имени Сеченова

Ситуация

Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»

Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой

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Ситуация

Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света» Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
Что нового

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Что нового

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе