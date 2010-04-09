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МЫ В СОЦСЕТЯХ

The Village и «Сила ветра» проведут фестиваль на воде
The Village и «Сила ветра» проведут фестиваль на воде Гонки под парусом, любимые музыканты и много коктейлей
The Village и «Сила ветра» проведут фестиваль на воде

The Village и «Сила ветра» проведут фестиваль на воде
Гонки под парусом, любимые музыканты и много коктейлей

В центре Москвы пройдет ралли ретроавтомобилей

Машины до 1979 года выпуска проедут около 80 километров по зашифрованному маршруту

В центре Москвы пройдет ралли ретроавтомобилей

На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками

Такие меры приняли после жалоб местных жителей

На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками

В «Сокольниках» проведут гонки новогодних елок

После турнира деревья можно сдать на переработку

В «Сокольниках» проведут гонки новогодних елок

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее

Как прошла препати Регаты The Village
Как прошла препати Регаты The Village Теперь ждем всех в июле в Berezy Park
Как прошла препати Регаты The Village

Как прошла препати Регаты The Village
Теперь ждем всех в июле в Berezy Park

В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов

А также гонки беспилотников и электровнедорожников

В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов

Выселять стритрейсеров из Москвы

По мнению Владимира Жириновского, это единственный способ борьбы с уличными гонками

Выселять стритрейсеров из Москвы

В Москве собираются построить трассу для стритрейсеров

Дорогу для гонок планируется разместить в ТиНАО

В Москве собираются построить трассу для стритрейсеров

Суд вновь арестовал участницу гонок на «Гелендвагене» Мару Багдасарян

Ранее Багдасарян направили на обязательные работы на 595 часов

Суд вновь арестовал участницу гонок на «Гелендвагене» Мару Багдасарян

В парке «Фили» 25 июня пройдут велосипедные соревнования

В программе мероприятия значатся заезды в дисциплинах «Mini DH» и «Pump Track»

В парке «Фили» 25 июня пройдут велосипедные соревнования

Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян

Ранее прокурор просил суд лишить Багдасарян прав, так как у нее обнаружили эпилепсию

Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян

Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»

Рисунок создали участники петербургской арт-группы «Явь»

Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»

Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ

Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов

Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ

Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»

Ранее двух участников гонок приговорили к исправительным работам и штрафу

Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»

В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»

Ранее Шамсуаров написал, что с него требовали 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела

В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»

Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца

Наказание последовало за выезд на встречную полосу

Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца

Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны

Также в качестве исправительных работ ему поручили красить заборы на детской площадке и прокладывать трубы

Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны

Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией

Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях

Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией

После гонки на машине сына вице-президента «Лукойла» возбудили два дела

Участников гонки подозревают в хулиганстве и оскорблении представителей власти

После гонки на машине сына вице-президента «Лукойла» возбудили два дела

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонкиТренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки
Тренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах

В Москве пройдут гонки на электромобилях

В Москве проведут девятый этап чемпионата, а его финал состоится в Лондоне 27 июня

В Москве пройдут гонки на электромобилях

Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины») H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)

Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)
H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.

Улицы в центре перекроют на время «Формулы-1»

Из-за показательных выступлений болидов «Формулы-1» перекроют Кремлёвскую набережную, Большой Каменный мост и ещё несколько улиц в центре Москвы.

Улицы в центре перекроют на время «Формулы-1»

А не сгонять ли нам на челлендж? Дождались!Снег уже почти растаял, ночная температура давно перевалила за ноль и стала положительной. Многие уже поставили на машины  летнюю резину. В общем, все указывает на то, что наконец наступила весна! А это значит можно начинать челлендж-заезды по ночной Москве. 

А не сгонять ли нам на челлендж?