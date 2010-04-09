А не сгонять ли нам на челлендж? Дождались!Снег уже почти растаял, ночная температура давно перевалила за ноль и стала положительной. Многие уже поставили на машины летнюю резину. В общем, все указывает на то, что наконец наступила весна! А это значит можно начинать челлендж-заезды по ночной Москве.