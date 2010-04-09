The Village и «Сила ветра» проведут фестиваль на воде Гонки под парусом, любимые музыканты и много коктейлей
В центре Москвы пройдет ралли ретроавтомобилей
Машины до 1979 года выпуска проедут около 80 километров по зашифрованному маршруту
На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками
Такие меры приняли после жалоб местных жителей
В «Сокольниках» проведут гонки новогодних елок
После турнира деревья можно сдать на переработку
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов
А также гонки беспилотников и электровнедорожников
Выселять стритрейсеров из Москвы
По мнению Владимира Жириновского, это единственный способ борьбы с уличными гонками
В Москве собираются построить трассу для стритрейсеров
Дорогу для гонок планируется разместить в ТиНАО
Суд вновь арестовал участницу гонок на «Гелендвагене» Мару Багдасарян
Ранее Багдасарян направили на обязательные работы на 595 часов
В парке «Фили» 25 июня пройдут велосипедные соревнования
В программе мероприятия значатся заезды в дисциплинах «Mini DH» и «Pump Track»
Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян
Ранее прокурор просил суд лишить Багдасарян прав, так как у нее обнаружили эпилепсию
Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»
Рисунок создали участники петербургской арт-группы «Явь»
Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ
Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов
Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»
Ранее двух участников гонок приговорили к исправительным работам и штрафу
В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»
Ранее Шамсуаров написал, что с него требовали 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела
Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца
Наказание последовало за выезд на встречную полосу
Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны
Также в качестве исправительных работ ему поручили красить заборы на детской площадке и прокладывать трубы
Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией
Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях
После гонки на машине сына вице-президента «Лукойла» возбудили два дела
Участников гонки подозревают в хулиганстве и оскорблении представителей власти
Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонкиТренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах
Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки Тренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах
В Москве пройдут гонки на электромобилях
В Москве проведут девятый этап чемпионата, а его финал состоится в Лондоне 27 июня
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины») H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.
Улицы в центре перекроют на время «Формулы-1»
Из-за показательных выступлений болидов «Формулы-1» перекроют Кремлёвскую набережную, Большой Каменный мост и ещё несколько улиц в центре Москвы.