Новости
Rambler&Co запустил сервис фотопокупок на Price.ru
Аналогичная функция в феврале появилась и у Amazon
Новости
Rambler&Co запустил сервис фотопокупок на Price.ru Аналогичная функция в феврале появилась и у Amazon
Новости
Фонд Altair Capital выкупил 15% мобильной шопинг-платформы Goodwin
Совокупная стоимость проекта оценивается в $3 млн
Новости
Фонд Altair Capital выкупил 15% мобильной шопинг-платформы Goodwin Совокупная стоимость проекта оценивается в $3 млн
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РЖД и Московский метрополитен запустят интернет-магазины, работающие с помощью QR-кодов
Сроки реализации проектов пока не называются
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