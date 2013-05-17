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Новости

Rambler&Co запустил сервис фотопокупок на Price.ru

Аналогичная функция в феврале появилась и у Amazon

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Новости

Rambler&Co запустил сервис фотопокупок на Price.ru Аналогичная функция в феврале появилась и у Amazon

Новости

Фонд Altair Capital выкупил 15% мобильной шопинг-платформы Goodwin

Совокупная стоимость проекта оценивается в $3 млн

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Новости

Фонд Altair Capital выкупил 15% мобильной шопинг-платформы Goodwin Совокупная стоимость проекта оценивается в $3 млн

Новости

РЖД и Московский метрополитен запустят интернет-магазины, работающие с помощью QR-кодов

Сроки реализации проектов пока не называются

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Новости

РЖД и Московский метрополитен запустят интернет-магазины, работающие с помощью QR-кодов Сроки реализации проектов пока не называются