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Новости

В России утвердили правила субсидирования ипотеки для семей с детьми

Для реализации программы государство выделит до 600 миллиардов рублей

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Новости

В России утвердили правила субсидирования ипотеки для семей с детьми Для реализации программы государство выделит до 600 миллиардов рублей

Новости

Минфин введет санкции для регионов-должников

Регионы, опаздывающие с кредитами, должны будут единовременно выплатить всю задолженность

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Новости

Минфин введет санкции для регионов-должников Регионы, опаздывающие с кредитами, должны будут единовременно выплатить всю задолженность

Новости

Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей

По данным следствия, мошенники расхищали субсидии на создание рабочих мест при участии руководства ведомства

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Новости

Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей По данным следствия, мошенники расхищали субсидии на создание рабочих мест при участии руководства ведомства

Новости

Минкультуры усилит контроль за субсидиями из-за дела Серебренникова

Как пояснили в ведомстве, финансовая помощь творческим организациям будет носить более конкретизированный характер

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Новости

Минкультуры усилит контроль за субсидиями из-за дела Серебренникова Как пояснили в ведомстве, финансовая помощь творческим организациям будет носить более конкретизированный характер

Новости

Счетная палата выявила финансовые нарушения в Минобрнауки

Министерство неправомерно распорядилось суммой более 4,5 миллиарда рублей

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Новости

Счетная палата выявила финансовые нарушения в Минобрнауки Министерство неправомерно распорядилось суммой более 4,5 миллиарда рублей

Новости

Правительство втрое сократило субсидии производителям чипов для карт «Мир»

Сокращение связано со снижением закупок чипов по проекту Центробанка

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Правительство втрое сократило субсидии производителям чипов для карт «Мир» Сокращение связано со снижением закупок чипов по проекту Центробанка

Новости

Минкультуры почти в два раза сократит поддержку игрового кино

При этом максимальная планка субсидии на дебютное кино снизилась в полтора раза

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Минкультуры почти в два раза сократит поддержку игрового кино При этом максимальная планка субсидии на дебютное кино снизилась в полтора раза

Ситуация

МХТ имени Чехова и ГИТИС уличили в нецелевом расходовании субсидий

Счетная палата выявила нарушения на 18 миллионов рублей

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Ситуация

МХТ имени Чехова и ГИТИС уличили в нецелевом расходовании субсидий Счетная палата выявила нарушения на 18 миллионов рублей

Ситуация

Прокуратура Москвы нашла мошенничество в субсидиях на инвалидов

Речь идет о сумме в миллиард рублей из бюджета города

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Прокуратура Москвы нашла мошенничество в субсидиях на инвалидов
Ситуация

Прокуратура Москвы нашла мошенничество в субсидиях на инвалидов Речь идет о сумме в миллиард рублей из бюджета города

Новости

«Трансаэро» и «ЮТэйр» обратились за господдержкой (обновлено)

Авиакомпаниям не хватает доступных кредитов

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Новости

«Трансаэро» и «ЮТэйр» обратились за господдержкой (обновлено) Авиакомпаниям не хватает доступных кредитов

Новости

Регионы получат 50 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства

Из-за запрета на импорт части иностранных продуктов у отечественных аграриев возник уникальный шанс для развития

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Новости

Регионы получат 50 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства Из-за запрета на импорт части иностранных продуктов у отечественных аграриев возник уникальный шанс для развития

Новости

Получивший субсидии малый бизнес планируют подвергнуть регулярным проверкам

Таким образом предполагается не допустить нецелевого расходования бюджетных средств

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Новости

Получивший субсидии малый бизнес планируют подвергнуть регулярным проверкам Таким образом предполагается не допустить нецелевого расходования бюджетных средств

Новости

На субсидирование проектов промышленных дизайнеров будут выделять по 1 млрд рублей в год

Эти средства уже заложены в бюджете на 2014–2016 годы

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На субсидирование проектов промышленных дизайнеров будут выделять по 1 млрд рублей в год Эти средства уже заложены в бюджете на 2014–2016 годы

Новости

Долг государства перед сельхозкомпаниями достиг 35 млрд рублей

При этом до августа этого года власти даже не подозревали о 20% обязательств по субсидированию

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Долг государства перед сельхозкомпаниями достиг 35 млрд рублей При этом до августа этого года власти даже не подозревали о 20% обязательств по субсидированию

Новости

Власти Москвы снимут реалити-шоу про предпринимателей

На это потратят 20 млн рублей из городского бюджета

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Новости

Власти Москвы снимут реалити-шоу про предпринимателей На это потратят 20 млн рублей из городского бюджета