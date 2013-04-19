В России утвердили правила субсидирования ипотеки для семей с детьми
Для реализации программы государство выделит до 600 миллиардов рублей
В России утвердили правила субсидирования ипотеки для семей с детьми Для реализации программы государство выделит до 600 миллиардов рублей
Минфин введет санкции для регионов-должников
Регионы, опаздывающие с кредитами, должны будут единовременно выплатить всю задолженность
Минфин введет санкции для регионов-должников Регионы, опаздывающие с кредитами, должны будут единовременно выплатить всю задолженность
Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей
По данным следствия, мошенники расхищали субсидии на создание рабочих мест при участии руководства ведомства
Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей По данным следствия, мошенники расхищали субсидии на создание рабочих мест при участии руководства ведомства
Минкультуры усилит контроль за субсидиями из-за дела Серебренникова
Как пояснили в ведомстве, финансовая помощь творческим организациям будет носить более конкретизированный характер
Минкультуры усилит контроль за субсидиями из-за дела Серебренникова Как пояснили в ведомстве, финансовая помощь творческим организациям будет носить более конкретизированный характер
Счетная палата выявила финансовые нарушения в Минобрнауки
Министерство неправомерно распорядилось суммой более 4,5 миллиарда рублей
Счетная палата выявила финансовые нарушения в Минобрнауки Министерство неправомерно распорядилось суммой более 4,5 миллиарда рублей
Правительство втрое сократило субсидии производителям чипов для карт «Мир»
Сокращение связано со снижением закупок чипов по проекту Центробанка
Правительство втрое сократило субсидии производителям чипов для карт «Мир» Сокращение связано со снижением закупок чипов по проекту Центробанка
Минкультуры почти в два раза сократит поддержку игрового кино
При этом максимальная планка субсидии на дебютное кино снизилась в полтора раза
Минкультуры почти в два раза сократит поддержку игрового кино При этом максимальная планка субсидии на дебютное кино снизилась в полтора раза
МХТ имени Чехова и ГИТИС уличили в нецелевом расходовании субсидий
Счетная палата выявила нарушения на 18 миллионов рублей
МХТ имени Чехова и ГИТИС уличили в нецелевом расходовании субсидий Счетная палата выявила нарушения на 18 миллионов рублей
Прокуратура Москвы нашла мошенничество в субсидиях на инвалидов
Речь идет о сумме в миллиард рублей из бюджета города
Прокуратура Москвы нашла мошенничество в субсидиях на инвалидов Речь идет о сумме в миллиард рублей из бюджета города
«Трансаэро» и «ЮТэйр» обратились за господдержкой (обновлено)
Авиакомпаниям не хватает доступных кредитов
«Трансаэро» и «ЮТэйр» обратились за господдержкой (обновлено) Авиакомпаниям не хватает доступных кредитов
Регионы получат 50 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства
Из-за запрета на импорт части иностранных продуктов у отечественных аграриев возник уникальный шанс для развития
Регионы получат 50 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства Из-за запрета на импорт части иностранных продуктов у отечественных аграриев возник уникальный шанс для развития
Получивший субсидии малый бизнес планируют подвергнуть регулярным проверкам
Таким образом предполагается не допустить нецелевого расходования бюджетных средств
Получивший субсидии малый бизнес планируют подвергнуть регулярным проверкам Таким образом предполагается не допустить нецелевого расходования бюджетных средств
На субсидирование проектов промышленных дизайнеров будут выделять по 1 млрд рублей в год
Эти средства уже заложены в бюджете на 2014–2016 годы
На субсидирование проектов промышленных дизайнеров будут выделять по 1 млрд рублей в год Эти средства уже заложены в бюджете на 2014–2016 годы
Долг государства перед сельхозкомпаниями достиг 35 млрд рублей
При этом до августа этого года власти даже не подозревали о 20% обязательств по субсидированию