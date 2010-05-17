Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера
Некоторым районам повезет чуть больше
МЧС предупредило о граде и шторме в четверг
Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Сентябрьский град в Москве
Пользователи соцсетей делятся фотографиями не типичного для ранней осени явления
МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и граде
Непогода сохранится до конца сегодняшнего дня
МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквалистом ветре и граде
В ближайшие часы в столице ожидается сильный дождь с грозой
В Москве третий день подряд объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра
К выходным в Москве может выпасть до 40 % месячной нормы осадков
Жара и дожди продержатся в Москве до конца недели
К выходным в столице может выпасть до 40 % месячной нормы осадков
Штормовое предупреждение в Москве продлили из-за града и шквалистого ветра (обновлено)
В воскресенье работа парков может быть ограничена
В субботу в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков
В городе объявили «желтый» уровень опасности
Москвичей предупредили о грозе и граде в выходные
За двое суток в столице может выпасть половина месячной нормы осадков
Ливни с грозой принесут сегодня в Москву треть месячной нормы осадков
Дожди распределятся по городу неравномерно, местами возможен град
МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве с грозой и градом
Также ожидается рекордная для последних 40 лет жара
МЧС предупредило о шквалистом ветре в ближайшие часы
Также москвичей ожидают дождь, град и гроза
Синоптики предупредили о грозах в Москве и области
В первой половине дня в столице будет от 24 до 26 градусов тепла
Из-за непогоды столичное метро перешло на усиленный режим работы
Сейчас движение по всем линиям подземки осуществляется штатно
Москвичей предупредили о шторме 12 июля
В столице местами ожидается сильный дождь, гроза и град
Москвичей предупредили о грозовом ливне 30 июня
Температура воздуха в столице при этом повысится до 28 градусов
В Москве ожидаются град и грозовые дожди
Неблагоприятные погодные условия продлятся до утра вторника, 30 мая
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы
Гроза будет идти до ночи, ожидаются град и сильный ветер