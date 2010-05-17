Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера

Некоторым районам повезет чуть больше

Москвичей ждет сильный дождь, гроза и град до самого вечера

Потоп на юге Москвы

Движение частично перекрыли

Потоп на юге Москвы

Москвичам пообещали дождь с грозой, град и жару в пятницу

На верандах посидеть не получится

Москвичам пообещали дождь с грозой, град и жару в пятницу

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг

Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

С ними придет сильный ветер и дождь

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, ливнях и граде

Непогода продлится сутки

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, ливнях и граде

Сентябрьский град в Москве

Пользователи соцсетей делятся фотографиями не типичного для ранней осени явления

Сентябрьский град в Москве

МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и граде

Непогода сохранится до конца сегодняшнего дня

МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и граде

МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквалистом ветре и граде

В ближайшие часы в столице ожидается сильный дождь с грозой

МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквалистом ветре и граде

В Москве третий день подряд объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

К выходным в Москве может выпасть до 40 % месячной нормы осадков

В Москве третий день подряд объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

Жара и дожди продержатся в Москве до конца недели

К выходным в столице может выпасть до 40 % месячной нормы осадков

Жара и дожди продержатся в Москве до конца недели

Штормовое предупреждение в Москве продлили из-за града и шквалистого ветра (обновлено)

В воскресенье работа парков может быть ограничена

Штормовое предупреждение в Москве продлили из-за града и шквалистого ветра (обновлено)

В субботу в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков

В городе объявили «желтый» уровень опасности

В субботу в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков

Москвичей предупредили о грозе и граде в выходные

За двое суток в столице может выпасть половина месячной нормы осадков

Москвичей предупредили о грозе и граде в выходные

Июньский град в Москве

The Village собрал фото и видео непогоды

Июньский град в Москве

Ливни с грозой принесут сегодня в Москву треть месячной нормы осадков

Дожди распределятся по городу неравномерно, местами возможен град

Ливни с грозой принесут сегодня в Москву треть месячной нормы осадков

МЧС предупредило о грозе с градом в ближайшие часы

Неблагоприятные условия сохранятся до ночи

МЧС предупредило о грозе с градом в ближайшие часы

МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве с грозой и градом

Также ожидается рекордная для последних 40 лет жара

МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве с грозой и градом

13 сентября. Главное в городе
13 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
13 сентября. Главное в городе

13 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

МЧС предупредило о шквалистом ветре в ближайшие часы

Также москвичей ожидают дождь, град и гроза

МЧС предупредило о шквалистом ветре в ближайшие часы

Жару в Москве сменят дожди с грозами и градом

Погода начнет меняться со среды

Жару в Москве сменят дожди с грозами и градом

Синоптики предупредили о грозах в Москве и области

В первой половине дня в столице будет от 24 до 26 градусов тепла

Синоптики предупредили о грозах в Москве и области

Из-за непогоды столичное метро перешло на усиленный режим работы

Сейчас движение по всем линиям подземки осуществляется штатно

Из-за непогоды столичное метро перешло на усиленный режим работы

Град в Москве
Град в Москве Собрали фото и видео шторма в столице из соцсетей
Град в Москве

Град в Москве
Собрали фото и видео шторма в столице из соцсетей

Москвичей предупредили о шторме 12 июля

В столице местами ожидается сильный дождь, гроза и град

Москвичей предупредили о шторме 12 июля

МЧС предупредило о граде вечером 4 июля

Также ожидаются сильный дождь и порывы ветра

МЧС предупредило о граде вечером 4 июля

Потоп у аэропорта Шереметьево

Собрали фото и видео стихийного бедствия из соцсетей

Потоп у аэропорта Шереметьево

Москвичей предупредили о грозовом ливне 30 июня

Температура воздуха в столице при этом повысится до 28 градусов

Москвичей предупредили о грозовом ливне 30 июня

В Москве ожидаются град и грозовые дожди

Неблагоприятные погодные условия продлятся до утра вторника, 30 мая

В Москве ожидаются град и грозовые дожди

Летний град в Москве

В Москве прошла гроза, во время который выпал необычно крупный град

Летний град в Москве

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы

Гроза будет идти до ночи, ожидаются град и сильный ветер

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы

Апрельский град в Москве

В Москве начался апрельский град

Апрельский град в Москве

В Москву прибывают ветер, грозы и град
В Москву прибывают ветер, грозы и град Вечером 29 июля в Москве и Московской области ожидаются сильный ветер&nbsp;с порывами 23 метров в секунду, местами грозы и град. Это охладит воздух почти на десять градусов,&nbsp;сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.
В Москву прибывают ветер, грозы и град

В Москву прибывают ветер, грозы и град
Вечером 29 июля в Москве и Московской области ожидаются сильный ветер&nbsp;с порывами 23 метров в секунду, местами грозы и град. Это охладит воздух почти на десять градусов,&nbsp;сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

Буря нанесла миллионный ущерб
Буря нанесла миллионный ущерб Обещанное на сегодня штормовое предупреждение сбылось и обернулось серьезными проблемами&nbsp;для Москвы. Количество несчастных случаев и ущерб еще уточняется, но цифры уже впечатляют.&nbsp;
Буря нанесла миллионный ущерб

Буря нанесла миллионный ущерб
Обещанное на сегодня штормовое предупреждение сбылось и обернулось серьезными проблемами&nbsp;для Москвы. Количество несчастных случаев и ущерб еще уточняется, но цифры уже впечатляют.&nbsp;

В столице объявлено грозовое предупреждение
В столице объявлено грозовое предупреждение Семнадцатого мая, в понедельник во второй половине дня ожидается резкое ухудшение погоды передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеобюро Москвы и Московской области.
В столице объявлено грозовое предупреждение

В столице объявлено грозовое предупреждение
Семнадцатого мая, в понедельник во второй половине дня ожидается резкое ухудшение погоды передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеобюро Москвы и Московской области.