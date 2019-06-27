МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве.
По прогнозам синоптиков, в течение всего дня 27 июня в столице ожидается дождь с грозой, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Спасатели призвали во время непогоды обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Московские власти попросили владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды из-за непогоды. «Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — подчеркнули в департаменте торговли и услуг.
Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе, где, помимо прочего, сохраняется риск пожаров. Грозу метеорологи ожидают и в пятницу, а дождь и сильный ветер — еще и в субботу.
Температура в городе сегодня не превысит 21 градуса, а послезавтра и вовсе снизится до 15 градусов. Жара вернется в столицу примерно после 5 июля, считают синоптики.
В центре погоды «Фобос» уже сообщали, что москвичей ждет мощное ультраполярное вторжение, которое принесет в город настоящую осень.
The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.
Источники: МЧС, Гидрометцентр
Комментарии
Тэги
Сюжет
Событие
Прочее