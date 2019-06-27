МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве.

По прогнозам синоптиков, в течение всего дня 27 июня в столице ожидается дождь с грозой, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Спасатели призвали во время непогоды обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Московские власти попросили владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды из-за непогоды. «Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — подчеркнули в департаменте торговли и услуг.



Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе, где, помимо прочего, сохраняется риск пожаров. Грозу метеорологи ожидают и в пятницу, а дождь и сильный ветер — еще и в субботу.