Дизайнеры из Амстердама проведут в МОММА бесплатный практикум для студентов
Все встречи пройдут на английском языке
Фасад Ельцин Центра признали лучшей медиаинсталляцией мира
Награду присудили в Обществе экспериментального графического дизайна
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров Графического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров Графического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.