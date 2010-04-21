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От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
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От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером Плюсы, минусы, подводные камни
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Плюсы, минусы, подводные камни

Фасад Ельцин Центра признали лучшей медиаинсталляцией мира

Награду присудили в Обществе экспериментального графического дизайна

Фасад Ельцин Центра признали лучшей медиаинсталляцией мира
Награду присудили в Обществе экспериментального графического дизайна

GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров Графического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров

GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров
Графического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.