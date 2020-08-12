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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пришел, увидел, полюбил
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Пришел, увидел, полюбил Как выбрать планшет для работы и развлечений
Пришел, увидел, полюбил
Промо

Пришел, увидел, полюбил
Как выбрать планшет для работы и развлечений

Опубликован график переселения по программе реновации
12 августа 2020

Опубликован график переселения по программе реновации

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

Доставка еды, Собянин и Off-White: Гербы Москвы в современном варианте (обновлено)

В проекте приняли участие 33 артиста

Доставка еды, Собянин и Off-White: Гербы Москвы в современном варианте (обновлено)

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)

Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)

В Cube.Moscow открылась выставка нонконформистов «Дихотомия»

Среди участников — Ольга Булгакова, Александр Ситников и Хаим Сокол

В Cube.Moscow открылась выставка нонконформистов «Дихотомия»

Во дворе института «Стрелка» открылся поп-ап-магазин с книгами и плакатами

Плакаты с анонсами прошлых событий выпустили ограниченным тиражом

Во дворе института «Стрелка» открылся поп-ап-магазин с книгами и плакатами

В Новой Третьяковке открылась первая выставка художника Бориса Голополосова

Его работы напоминают «Крик» Мунка

В Новой Третьяковке открылась первая выставка художника Бориса Голополосова

В Музее Москвы покажут выставку Ивана Языкова об одноразовых вещах

Посмотреть работы художника-графика можно будет с 14 февраля по 31 марта

В Музее Москвы покажут выставку Ивана Языкова об одноразовых вещах

«Перекрестись» и «Магнат»: Альтернативные вывески магазинов после повышения цен

В изображениях художников «Лента» превратилась в «Тлен», а «Пятерочка» — в «Потерпи»

«Перекрестись» и «Магнат»: Альтернативные вывески магазинов после повышения цен

В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо

Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»

В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо

В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»

Авторы лично представят свои работы, выполненные в формате принтов, зинов, плакатов и фотографий

В «Плутоне» пройдет маркет авторской печатной графики «Принт-зависимость»

В DI Telegraph пройдет седьмой принт-маркет «Вкус бумаги»

Посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по ручной печати

В DI Telegraph пройдет седьмой принт-маркет «Вкус бумаги»

В Музее Москвы пройдет международный типографический фестиваль

Гости узнают о лагерной типографике и арабской каллиграфии

В Музее Москвы пройдет международный типографический фестиваль

На «Винзаводе» пройдет очередной принт-маркет

Мастер-классы пройдут 16 и 17 декабря

На «Винзаводе» пройдет очередной принт-маркет

В «Цветном» открылась выставка The Scents of Black Material На четвёртом этаже универмага открылась выставка, объединившая в себе мультимедийные портреты, видеоинсталляции и презентацию духов

В «Цветном» открылась выставка The Scents of Black Material

Программа отдела культуры Центра ADELANTE - май 2010 Información en español aquí.Мы решили отправиться в путешествие в далекую и загадочную Мексику. Вместе мы будем раскрывать тайны древних доиспанских культур, знакомиться с историей самой большой испаноязычной страны и ее многоликим искусством, и, конечно же, веселиться по-мексикански. В мае, среди других культурных мероприятий, тебя ждут «Дни Мексики в Санкт-Петербурге», организованные...

Программа отдела культуры Центра ADELANTE - май 2010

Леденцы из муравьев съедобных извращений

Леденцы из муравьев

С «Веспой» по жизни За шестьдесят лет этот итальянский скутер превратился из ширпотреба в арт-объект и светский аксессуар.

С «Веспой» по жизни

Книжная запеканка Вы, знали что книжки можно не только читать, но и готовить?

Книжная запеканка