Программа отдела культуры Центра ADELANTE - май 2010 Información en español aquí.Мы решили отправиться в путешествие в далекую и загадочную Мексику. Вместе мы будем раскрывать тайны древних доиспанских культур, знакомиться с историей самой большой испаноязычной страны и ее многоликим искусством, и, конечно же, веселиться по-мексикански. В мае, среди других культурных мероприятий, тебя ждут «Дни Мексики в Санкт-Петербурге», организованные...